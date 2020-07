ANKOMMET: Beredskapstroppen er ankommet fra Oslo for å bistå i søket etter mannen. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Politiaksjon i Agder: Fortsetter søket etter mann med hagle

Politiet i Agder fortsetter søket etter en mann i 50-årene som er på rømmen med en avsagd hagle. Mannen har vært ettersøkt i hele natt og anses som å være potensielt farlig.

Oppdatert nå nettopp

Politiet har avsluttet søket i et spesifikt skogområde på Hægeland i Vennesla kommune mandag ettermiddag. Søket fortsetter imidlertid andre steder.

– Letingen etter mannen fortsetter, uten at vi vil være konkrete på hvor vi vil søke, sier stabssjet i Agder politidistrikt i en pressemelding.







Ifølge politiet har nasjonale bistandsressurser fra Oslo gjennom beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten bidratt i søket mandag.

– Målet vår er å pågripe den etterlyste mannen, sier Sjustøl mandag ettermiddag.

Politiet mener i utgangspunktet ikke at mannen er farlig for publikum, med mindre han blir presset.

Tidligere mandag, da de avsluttet søket i skogsområdet, sa politiet:

– Det er en kost-nytte vurdering. Vi anser det nå som ikke fornuftig å bruke så store ressurser på dette. Det er en stund siden vi sist så han fysisk nå, sier Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt til VG.

Søket etter mannen har foregått til skogs i Hægeland i Vennesla kommune. Politiet har flere ganger hatt øyekontakt med mannen og har fyrt av varselskudd, uten å ha klart å få kontroll på ham.

Ønsker at han tar kontakt

Nå går politiet over til etterretning og etterforskning for å få tak i mannen. Politiet ber samtidig om at mannen selv melder seg for politiet.

– Vi ønsker at han tar kontakt. Vi kommer uansett til å finne ham, sier Eide.

Politiet fikk først melding om en hendelse i Mandal rundt klokken 21 søndag kveld. Mannen hadde da tatt med seg kvinnen i 30-årene som han tidligere skal ha hatt en relasjon til.

Etter noen timer med leting kom politiet til en adresse i Hægeland. Der oppsto det en konfrontasjon mellom gjerningspersonen og politiet. VG får bekreftet fra flere kilder at mannen skal ha oppsøkt en kjenning, som ba han dra fra stedet.

Politiet avfyrte et varselskudd, men gjerningspersonen stakk av til fots. Mannen hadde med seg en avsagd hagle, men skjøt ikke tilbake. Den fornærmede kvinnen blir beskrevet som kraftig forslått, og har mulig bruddskader. Hun får behandling på Sørlandet sykehus.

Foto: Kristian van Pelt/Lindesnes Avis

Tidligere straffedømt

Så sent som mai i år ble mannen dømt til åtte måneders fengsel for flere brudd på veitrafikkloven og kjøring i ruset tilstand. Mannen har også flere dommer fra Kristiansand tingrett relatert til narkotika og rus.

Ifølge lokalavisen Vennesla Tidende har mannen også på et tidligere tilfelle vært involvert i væpnet aksjon med politiet. Forholdet skal ifølge avisen ha skjedd tilbake i 2016 da mannen var involvert i en trafikkulykke og stakk fra stedet. Mannen hadde da vært på rømmen fra fengsel i noe tid.

Publisert: 20.07.20 kl. 05:19 Oppdatert: 20.07.20 kl. 16:43

