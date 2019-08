SVINGER SPRÅKPISKEN: Statsminister Erna Solberg er på valgkampturné med buss, ferge og båt på Vestlandet denne helgen. Foto: Heiko Junge

Solberg vil ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

ÅLESUND (VG) Statsminister Erna Solberg vil ta kraftige virkemidler i bruk for å få innvandrere til å lære norsk. Hun vil ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Solberg bekrefter overfor VG at de nå vil sende sitt forslag om å ta sosialstønad fra innvandre som ikke lærer seg norsk, ut på høring.

– Det blir sendt på høring, med mål om at dette kan innføres allerede i løpet av neste år, ved at vårt lovforslag kommer til behandling, sier Solberg.

– Vil endre loven

Hun sier de skal ha slutt på at innvandrere som kommer til Norge går over på sosialtrygd, fordi de ikke får seg jobb – fordi de ikke har lært seg norsk.

– Norsk språk er nøkkelen inn i arbeidslivet og det norske samfunnet; man må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der du bor, sier Erna Solberg til VG.

– Det kan ikke være slik at noen går år inn og år ut på sosialhjelp, fordi de ikke får seg jobb på grunn av manglende norskferdigheter. Da må vi gjøre noe med det.

– Hva?

– Vi vil endre loven slik at de som har hatt rett og plikt til introduksjonsprogrammet, hvor de får språkopplæring, men som etter gjennomføringen fortsatt ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må ta norskkurs for å få sosialhjelp.

– Og de som ikke vil, mister sosialhjelpen?

– Ja, eller deler av den. Vi vil i første omgang begynne med de under 30 år, men vil utvide den til flere aldersgrupper etter hvert. Det mener vi er riktig: Du må vise vilje til å lære deg norsk språk, hvis du skal bo her og nyte godt av våre fellesgoder, sosialhjelpen inkludert.

– Finnes det unntak?

– Ja, hvis det blir en uforholdsmessig belastning. Men hovedregelen vil være at du må vise vilje til å lære deg norsk.

– Hvilken gruppe innvandrere snakker vi om?

– Asylsøkere og flyktninger som har fått rett til opphold i Norge. Dessverre opplever vi at mange ikke lærer seg norsk, de får seg ikke jobb og går på sosialtrygd. Slik kan vi ikke ha det. De har mange år igjen av arbeidslivet, men jobber ikke, fordi de ikke har gjort nok for å skaffe seg nøkkelen til jobb: Å mestre det norske språket.

– Vet dere hvor mange vi snakker om?

– Nei, det finnes ingen statistikk over det, men vi får stadige tilbakemeldinger om at det er en utfordring at for mange ender som sosialklienter fordi de ikke kan norsk, sier Solberg.

– Skal bli skattebetalere

Solberg sier dette gjelder flyktninger og asylsøkere. For innvandrere som har bodd her i mange år og ikke kan norsk, blir det også svingt med språkpisken.

– For resten av innvandrerne, som ikke er selvhjulpen på grunn av manglende norskferdigheter, vil vi innføre en plikt for kommunene om å vurdere om det skal stilles krav om norskkurs. Målet er at flere går fra passivitet til aktivitet – fra stønadsmottagere til skattebetalere, sier Solberg.

Tall fra SSB fra 2017 viser at innvandrere mottok godt over halvparten av all sosialhjelp i Norge.

Ap: Oppsiktsvekkende

Arbeiderpartiet mener at regjeringen nå forsøker å løse problemer de selv har skapt.

– Det har alltid vært sånn at for å få sosialhjelp, må du gjøre alt du kan for å få deg jobb og klare deg selv. Hvis det først nå skal stilles krav om at folk skal lære seg norsk, er det helt utrolig. At hun i tillegg ignorerer at det hun nå foreslår, er å løse problemer regjeringen selv har skapt, er oppsiktsvekkende, sier Aps integreringspolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen.

– Vi må lykkes bedre med integreringen. Da må vi bosette smartere, sørge for at introduksjonsprogrammet blir mer arbeidsrettet og gi kommunene bedre mulighet til å tilby både norskopplæring i jobb og fagbrev. Når de som har evner til å lære seg norsk, kan gå igjennom to til fire år og fortsatt ikke kan norsk når de er ferdige, er det noe riv ruskende galt. Det er synd Erna ikke viser noe engasjement for å fikse dette allerede i starten av integreringen, sier Staalesen.

SVs talskvinne Karin Andersen er like kritisk.

– Fattigdom virker hemmende, når man skal lære noe. Regjeringen har bare pisk og ikke bedre opplæring å komme med. Det viser at dette bare er tradisjonell pekefinger mot vanskeligstilte:

– Erna Solberg vet godt at introduksjonsprogrammet og språkopplæringen er for dårlig, men løfter ikke er finger for å gjøre noe med det som faktisk kunne hjulpet, sier hun.

Publisert: 05.08.19 kl. 05:39