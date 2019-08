Støre: - Dette skal bli en valgkamp i Ingrids ånd

UTØYA (VG) Før partileder Jonas Gahr Støres tale til AUFs sommerleir, reiste alle seg til et øyeblikks stillhet for Malvik-ordfører Ingrid Aune (33).

Etter stillheten, og musikk for å hedre Ingrid, tar partileder Jonas Gahr Støre ordet. Han starter talen med å hylle Ingrid Aune, som torsdag ble erklært død etter båtulykken i ved Lokkarskjæret i Namsos. Kjæresten Eivind Olav Evensen (43), psykolog i Namsos, omkom også i båtulykken.

Hun var tidenes yngste ordfører i Malvik. Og den første kvinnelige.

– Utøya er alltid et fantastisk sted å samles til glede, men også til sorg. I dag er det naturlig å starte med sorgen. Mange av der kjente Ingrid godt. Jeg kjente Ingrid godt. Hun var så lett å like, så lett å ta på alvor , og så lett å bli begeistret sammen med, starter han.

Han kaller Aune minnes da han holdt tale i den samme bakken på Utøya som utenriksminister, og hun utfordret ham om klasevåpen- forbud.

– Hun fikk det inn i programmet, hun drev det fram, nok et eksempel på at politikk lykkes, sier han og fortsetter:

– Dette er tunge ord å si på Utøya: Nok en gang er en av våre beste tatt fra oss. Det føles tungt og meningsløst. Men nettopp derfor, og nettopp her, skal ikke vi bli meningsløse. Vi skal ha meninger, ha engasjemment, og strides. Det ville Ingrid.

– Vi savner henne

Støre sier han vil ta med seg Ingrids engasjement når Arbeiderpartiet går inn i årets kommunevalgkamp.

– Dette i 2019 skal bli en valgkamp i Ingrids ånd. Det betyr engasjement, å forankre sakene våre i verdier, og levere helt konkret politikk som betyr noe i hverdagsliv og arbeidsliv.

AUF-leder Ina Libak sa også noen ord om Aune til AUF-erne som samlet seg foran scenen på Utøya før Støres tale, før hun oppfordret alle til å reise seg og minnes henne i stillhet.

– Hun var et forbilde for veldig mange, spesielt jentene. Vi satte veldig stor pris på henne og vi savner henne, sa Libak.

PÅ UTØYA: Partileder Jonas Gahr Støre tas i mot av AUF-leder Ina Libak. Foto: Harald Henden

– Hadde hjertet i AUF og på Utøya

Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik har fortalt VG hvordan Ingrid Aunes medmenneskelighet, varme og handlekraft kom til syne 22. juli 2011, da hun tok på seg de rollene hun kunne og meldte seg frivillig til å bemanne Arbeiderpartiets pårørendetelefon. Ingrid stilte også sitt eget telefonnummer til disposisjon, sa Tajik.

Eskil Pedersen, som var AUF-leder under 22. juli-terroren, har tilbragt mange somre på Utøya sammen med Aune. Han sa torsdag til VG at hun har vært viktig for Utøya.

– Hun hadde vært på Utøya i veldig mange år. Hun hadde hjertet i AUF og på Utøya, og det er klart at hun også mistet nære mennesker. For både meg og for de andre berørte av 22. juli har hun vært veldig opptatt av å hedre det minnet, og være til stede for oss. Hun var berørt av 22. juli personlig, og har også vært en viktig omsorgsperson i tiden etterpå.

Han beskriver Aune som en av sine beste venner.

