SAVNET: 20 år gamle Martin Morgenlien Skamo falt ut av en båt i Hemnessjøen natt til søndag, og er antatt omkommet. Bildet er gjengitt med tillatelse fra familien. Foto: PRIVAT

Kollega til drukningsofferet Martin (20): – Dette er bare tragisk

Daglig leder Knut Heggedal i byggefirmaet Bygg med oss AS er dypt berørt over at kollega Martin Morgenlien Skamo (20) forsvant i Hemnessjøen natt til søndag.

– En fin, blid, positiv og trivelig gutt. Han møtte bestandig opp til tiden, forsov seg aldri, som mange unge gutter gjør. Nå skulle han i gang med å bygge hus. Nei, dette er bare tragisk, sier Knut Heggedal, daglig leder i Bygg med oss AS.

Martin Morgenlien Skamo (20) ble ansatt som tømrer i byggefirmaet for ett år siden. Natt til søndag falt 20-åringen ut av en båt i Hemnessjøen i Aurskog-Høland kommune i Akershus.

Han er antatt omkommet, og politiet har i dag fortsatt søket etter 20-åringen.

Søndag måtte Heggedal gi beskjed til sine kollegaer i byggefirmaet om den tragiske ulykken.

Det var Indre Akershus Blad som omtalte saken først.

– Bare positivt å si

– Vi pratet med hver enkelte ansatt i går. Så langt har vi ikke planlagt noe mer utover at de forhåpentligvis finner han og vi får en begravelse der alle kan stille opp, sier Heggedal og legger til:

– Vi har jo folk som er like gamle, som har gått skole sammen med ham, så dette har stor innvirkning på enkelte.

Heggedal forteller at Martin Morgenlien Skamo var en dyktig tømrer.

– Når du er 20 år og ikke har mye praktisk erfaring, er det mye å lære, men det han gjorde var kjempefint. Ekte, godt, gammeldags håndverk, sier Heggedal.

– Nei, jeg har bare positivt å si om han. Det er ingenting annet å si.

Ordfører Roger Evjen (Ap) i Aurskog-Høland kommune sier til VG at han sender ut sine tanker til de pårørende.

– Vi hadde en idrettshall åpen i går med møtefasiliteter hvor folk kunne samles. Det er klart at dette er en veldig, veldig tragisk og vanskelig situasjon. Dette rammer mange i et lite bygdesamfunn. Vi tenker mye på de pårørende, sier Evjen.

SØNDAG: 20 år gamle Martin Morgenlien Skamo var ute i båt sammen med tre andre personer da han falt i Hemnessjøen i Aurskog-Høland natt til søndag. Politiet ble varslet om ulykken klokken 0.49. Foto: Privat / NTB scanpix

Brukte ikke redningsvest

Det var totalt fem personer om bord i båten da ulykken skjedde i Hemnessjøen natt til søndag, skriver Romerikes Blad.

Ifølge avisen var flere mennesker ute på en flåte på Hemnessjøen. Det var da enkelte skulle fraktes tilbake til land i en båt, at offeret falt i vannet.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt kan ikke uttale seg om samtlige brukte redningsvest, men bekrefter overfor VG at Martin Morgenlien Skamo var uten.

– Jeg kan si at det ikke var redningsvest på den forulykkede, sier operasjonslederen.

Det opprører kollega Heggedal, som vil oppfordre alle til å bruke redningsvest når de er på sjøen.

Mandag fortsetter politiet søket etter den antatt omkomne 20-åringen.

– Vi kommer til å sende ut en likhund som vil være der om ikke så lenge. I tillegg bruker vi helikopter til et overflatesøk, og så vil vi anmode et firma om et sonarsøk, fortalte operasjonsleder Marstad mandag formiddag.

Han forteller videre at de avventer bruk av dykkere.

– Det er veldig liten sikt i vannet, så vi avventer dykkere. Det er ganske stor sprik i forklaringene om hvor forulykkede havnet i vannet, noe som er forståelig da det var mørkt da ulykken skjedde, sier Marstad.

Flere drukningsulykker i helgen

I tillegg til Martin Morgenlien Skamo mistet ytterligere to personer livet i drukningsulykker i helgen.

24 år gamle Kristoffer Skretteberg Syvertsen omkom i en drukningsulykke i Drammenselva like sør for Åmot i Buskerud lørdag.

Samme dag mistet en 35 år gamle Mustapha Tahiri livet i en drukningsulykke i Hurdalssjøen i Hurdal i Akershus.

Publisert: 29.07.19 kl. 14:26 Oppdatert: 29.07.19 kl. 14:43

