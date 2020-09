STUDENT-REPRESENTANT: Student og nestleder i Velferdstinget for Ålesund, Gjøvik og Trondheim, Simen Oftedahl, mener de resterende 600 millioner kronene av studentmilliarden må innrettes mer stipendbasert slik at de «treffer» flere studenter i høst og vinter. Foto: Privat

600 mill. av studentmilliard står ubrukt

Stortinget satte av én milliard kroner til stipend for studenter som mistet inntekt i coronakrisen. Over halve milliarden står ubrukt.

Kunnskapsdepartementet vil heller ikke love at 600 millioner kroner, som er ubrukt, vil komme studentene til gode senere.

– Nei, det kan vi ikke love nå, men vi følger utviklingen, sier minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H) til VG.

Nå reagerer både studentene og opposisjonen på Stortinget, som jobbet for å gi studentene krisestøtten. Student-tillitvalgte mener regjeringen ikke kan trekke tilbake de ubrukte pengene.

Fordelingen av støtten innebar at studentene måtte ta opp et ekstralån på 18.000 kroner for å få ut et stipend på 8000 kroner.

– Det har nok ført til at mange studenter ikke søkte - fordi de ikke ville øke lånebelastningen sin, sier student og nestleder i Velferdstinget for studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Simen Oftedahl til VG.

For noen studenter har nok ordningen også vært ukjent, legger han til.

I innretningen av støtten fra Kunnskapsdepartementet og Lånekassen ble pengene tilbudt som en kombinasjon av et tilleggslån og stipend.

I ordningen som studentene kunne søke på var summen 26.000 kroner i lån, hvorav 8000 kroner gjøres om til stipend.

Dermed er hovedtyngden av støtten gitt som lån, nærmere bestemt 800 millioner kroner, mens 400 millioner kroner er utbetalt som stipend fra den såkalte Studentmilliarden, viser tall fra Statens Lånekasse.

KRITISERER ASHEIM: Nina Sandberg (Ap) er medlem i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Ap-Nina misfornøyd

– Dette viser kun det vi har påpekt hele veien: At studenter som allerede går i minus på grunn av tapte inntekter, ikke vil søke på mer lån, sier Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning, Nina Sandberg til VG.

Hun mener støtteordningen ikke ble treffsikker nok.

– Ja, men vi var enige om å gi det som studiestøtte der studenter som var spesielt rammet av inntektsbortfall i coronakrisen fikk rask økonomisk hjelp. Det var en forutsetning at en slik støtte var stipendbasert, svarer Sandberg.

Hun mener at gapet mellom utbetalt stipend på 400 millioner og studentmilliarden tyder på at departementet ikke har truffet den gruppen studenter som trenger støtten mest.

STUDENTSJEF: Andreas Trohjell er leder av Norsk Studentorganisasjon som er en interesseorganisasjon for 240.000 studenter i Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold, Norsk Studentorganisasjon

Studentleder: - Kjipt

47.186 studenter søkte tilleggslånet, av over 230.000 studenter. Totalt har det blitt betalt ut om lag 1,2 milliarder kroner, hvorav 400 millioner fra studentmilliarden.

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, synes det er «kjipt» på studentenes vegne at 600 millioner kroner står ubrukt.

– Vi har ønsket å sikre inntekt for de som har hatt bortfall av inntekt under coronakrisen.

- Hvordan ta i bruk de resterende 600 millioner kronene – for å treffe de studentene som trenger støtten mest?

– Dette må være ordninger som dekker inntektsbortfall fra tap av sommerjobb og deltidsjobb, behovsprøvd. Ordningen må treffe de studentene som har mistet inntekt, og baserer sin økonomi på arbeidsinntekt, svarer studentlederen.

STUDENT I STYRET: Kamilla Mogstad er styremedlem i Universitetet i Sør-Øst Norge. Foto: Privat

Også student og styremedlem i Universitetet i Sør-Øst Norge, Kamilla M. Mogstad, er skuffet.

– Her må Kunnskapsdepartementet stå ved at denne milliarden skal brukes på studentene. Midlene bør i mindre grad knyttes opp mot økt lån, slik at ordningen bedre treffer de studentene som sliter mest økonomisk. Mye tyder på at vi nå også er inne i bølge nummer to av corona-pandemien, så disse pengene blir det bruk for, sier Mogstad til VG.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skriver i sitt svar til stortingsrepresentant Nina Sandberg at det var så få som søkte på låne- og stipendordningen at det kunne bety at mange studenter klarte seg økonomisk til tross for krisen.

«Det var heller ingen stor økning i antall søkere etter at søknadsfristen for tilleggslånet ble utvidet fra 15. juni til 30. juni», skriver Asheim.

STUDENTMINISTER: Henrik Asheim (H) er forsknings- og høyere utdanningsminister. Fra 1. oktober blir han i tillegg vikar for arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Asheim vil ikke love noe mer

På spørsmål fra VG om de resterende 600 millioner kroner i det hele tatt skal brukes på studenter som har mistet inntekt, svarer Asheim:

– Nei, det kan vi ikke love nå, men vi følger utviklingen. Stortinget la på en milliard i stipend til en kriseordning i Lånekassen for å bistå studentenes økonomi. Slik det ser ut nå, har de fleste studentene en grei økonomi. Vi må også veie bruken av disse pengene opp mot andre studenttiltak, som for eksempel bygging av flere studentboliger.

Statsråden legger til at det ikke er sånn at departementet har de resterende pengene liggende i en skuff til senere bruk.

– Du mener at studenter flest har klart seg bra økonomisk i krisen?

– Jeg tror nok at en del studenter har hatt lavere utgifter og klart seg greit økonomisk – ut fra det man kanskje kunne frykte i vår, svarer Asheim

– Synes du studentene har drevet med krisemaksimering?

– Nei, da mange sto midt oppe i coronakrisen, var situasjonen til dels veldig uoversiktlig. Derfor var det helt nødvendig med en slik støtteordning.

Publisert: 12.09.20 kl. 08:01

