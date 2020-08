VG-Peil-Logo Dette sier du til en venn som kjører farlig Det kan være vanskelig å gripe inn hvis du sitter på med en uforsiktig sjåfør. Her er noen tips. Håvar Bremer Av Publisert 22. august, kl. 16:48 BRUK DEG SELV Si rett ut at du er redd. Det kan fungere bedre enn en moralpreken, opplyser Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken, som har startet en kampanje for å gi ungdom smarte måter å si ifra på. Håvar Bremer Av Publisert 22. august, kl. 16:48 IRONI OG HUMOR «Du skal ikke kjøre inn i den fjellveggen der også, når du først er i gang», er et eksempel på noe man kan si til sjåføren. Håvar Bremer Av Publisert 22. august, kl. 16:48 HVIT LØGN Si at du må kaste opp. Det får de fleste sjåfører til å slakke kraftig av på farten. Håvar Bremer Av Publisert 22. august, kl. 16:48

Gabriel Grønning (21) fra Elverum er over snittet bilinteressert. Han skjønner godt at det kan være vanskelig å si ifra hvis man blir redd av sjåførens kjøring.

– Det er viktig å få frem at ikke alle unge er uforsiktige og farlige sjåfører. Jeg for min del innrømmer at jeg er glad i g-krefter i svingene. Jeg informerer alltid passasjerene mine på forhånd når det for eksempel kommer et svingete parti, og spør om det er greit.

Gabriel Grønning (21) på banen Nürburgring i Tyskland. Foto: Privat

– Men ikke alle er like ansvarsfulle?

– Nei, det er klart. Du har sjåfører som sier ting som: «Tør du ikke dette her. Trodde ikke du var så pinglete». Da blir det vanskelig.

For å få utløp for fartsinteressen, kjører Grønning jevnlig på bane.

– I mitt miljø er det total nulltoleranse for ruskjøring og vi holder oss til fartsgrensene. Vi har også et godt samarbeid med politiet i Innlandet.

Utrygge

En undersøkelse viser at 60 prosent av ungdom ikke sier ifra at de føler seg utrygge når de sitter på med jevngamle. Like mange har heller aldri prøvd å si nei, ifølge prosjektleder Liv Marie Bendheim i Ung i trafikken.

Prosjektleder Liv Marie Bendheim. Foto: Ung i trafikken

Organisasjonen har brukt influencer Nora Angeltveit til å fronte kampanjen, som har som hovedmål å redusere antallet som blir drept og hardt skadd i trafikken. Hittil i år har 67 personer mistet livet på norske veier, 11 i aldersgruppen 16–25.

De skal også gi ungdom et verktøy til å mestre å si ifra at de ikke vil sitte på med noen som kjører fort eller i ruset tilstand.

– Folk liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, i alle fall ikke når man er ungdom. Hvis man sier «jeg føler meg redd nå», i stedet for «du kjører fort», er det noe de psykologene vi har samarbeidet med anbefaler. Bruk av ironi og humor kan også gjøre det enklere å si ifra, sier Bendheim.

Rus

– Hvordan bør man si ifra når det kommer til alkohol og rus?

– Ungdom flest har nulltoleranse for ruskjøring. Men likevel viser tidligere undersøkelser at 1 av 5 ungdommer ikke varsler når de er vitne til at noen skal kjøre ruset. Det er vanskelig å si ifra i situasjonen. Man kan være redd for aggressiv tilbakemelding eller sosiale sanksjoner.

Bendheim sier et effektivt virkemiddel er å ta fra vedkommende bilnøklene.

– Hvis man synes det er vanskelig å si ifra direkte, så kan man ringe politiet anonymt. Mange av de politiet tar for ruskjøring kommer etter tips fra publikum.

Samfunnsansvar

Bendheim understreker viktigheten av å varsle eller gripe inn.

– Vi har alle et samfunnsansvar for å holde veiene trygge. Man har en mulighet til å redde liv hvis man sier ifra. Ruskjøreren kan kjøre på din lillesøster eller din bestemor. Å ringe politiet anonymt kan være lettere enn å gripe inn i situasjonen og holde igjen en person.

– Det er også viktig å støtte opp under andre som sier fra og backe de opp.

Corona

Antallet fartsovertredelser i Norge har økt med 20 prosent sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Utrykningspolitiet. Dette kan ha sammenheng med corona-nedstengningen, tror Bendheim.

– Allerede tidlig i mars, den første helgen etter nedstengningen, ble seks unge menn tatt for råkjøring i Oslo. Det ble også meldt om rus og kappkjøring i hele landet.

– Man kan anta at når det er færre på veien, har yngre en tendens til å tråkke ekstra på gassen.