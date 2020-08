BLIR MØTER: Jan Tore Sanner (til venstre) vil gå i dialog med Norges Bank-sjefen Øystein OIsen med innstillingen fra Stortingets finanskomité. Her er de sammen under sentralbanksjefens årstale tidligere i år. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Sp: Sanner kan ikke komme tomhendt fra Norges Bank

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke komme tomhendt tilbake til Stortinget etter dialogen med Norges Bank, sier Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsmann, til VG.

Sp, Frp og Ap mener at den nye oljefondssjefen ikke bør starte i jobben før dialogen mellom Sanner og Norges Bank om ansettelsesavtalen til den nye oljefondssjefen har funnet sted. Tangen skal etter avtalen tiltre 1-september.

– Finansministeren har nå selv sagt at han vil gå i dialog. Det var klokt. Nå er det viktig for komiteen å legge premissene for den dialogen. Det må være tydelig for regjeringen og for Norges Bank at det må skje materielle endringer i rammene for ansettelsen av ny sjef i oljefondet, sier Sigbjørn Gjelsvik til VG.

Konstruktivt

Komiteen satt sammen i en knapp time fra klokken 13 torsdag ettermiddag. Om et døgn skal innstillingen være klar og offentliggjøres.

– Vi har hatt et veldig konstruktivt møte. Planen er fortsatt å levere en innstilling fredag, sier komitéleder Mudassar Kapur (H) etter at komiteen møttes torsdag ettermiddag.

Torsdag ettermiddag venter komiteen også på utredningen om grensene for Sanners rett til å instruere Norges Bank, fra Justisdepartementets lovavdeling, som finansministeren haste-bestilte onsdag.

Elimineres

– Det er Norges Banks ansvar å finne de endelige løsningene. Men det holder ikke å komme tilbake med det samme innholdet, bare beskrevet med andre ord, sier Gjelsvik til VG.

Han konkretiserer dette slik:

– Utgangspunktet vårt er at interessekonflikter skal elimineres, omdømmet til Norges Bank skal sikres, og man skal operere innenfor regelverket som gjelder for alle ansatte i Oljefondet, sier Sp-representanten.

Tangen må vente

Sp-representanten legger til at den nye oljefondssjefen etter deres mening ikke kan tiltre stillingen før dialogen mellom finansministeren og hovedstyret har funnet en løsning.

– Dialogen må være avsluttet før tiltredelsen av ny oljefondssjef kan skje, sier Gjelsvik.

Dermed slutter han seg til et krav som også Ap tidligere har reist: At Tangen ikke kan begynne i jobben før de gjenstående problemene med Tangens ansettelsesavtaler er løst.

Sp får støtte for dette fra Frp:

– Jeg tror folk der ute forventer at dialogen mellom finansministeren og Norges Bank må være avsluttet før en ny sjef kan starte. Det er derfor det haster veldig med å komme i gang med dialogen, sier Hans Andreas Limi (Frp) til VG.

Det var etter at Limi og Frp sluttet seg til kravet om at finansministeren må gå i samtaler med Norges Banks hovedstyre, at finansministeren torsdag morgen bekreftet at han ville møte sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret om oljefond-floken.

