Noen skoler tilbyr mattekurs før skolestart. Det er også positivt for elever som vil utfordres mer i faget. Sara Hektoen (16) hopper over et trinn.

Vurderer kurs for elever som skal på videregående

Mange elever faller fra etter ungdomsskolen. Snart må kanskje alle gå et kurs før de får begynne på videregående.

Det har vært få store endringer i disse skoletrinnene siden 1994, ifølge kunnskapsminister Guri Melby.

– Det er enormt mye som har endret seg siden da. Verden ser annerledes ut og elevene er annerledes. Nå skal vi endelig få få en forandring, sier Melby og viser til skolereformen som det arbeides hardt med akkurat nå.

VG møtte henne da hun besøkte Sandvika Videregående skole, der de tester ut forkurs før skolestart. Håpet er å gi elevene en så god start at de ikke slutter.

– Uheldig trend

– Det er for mange elever som faller fra underveis på videregående. Dette er en uheldig trend som vi må jobbe hardt for å snu, sier Melby.

På Sandvika får elevene et to dagers introduksjonskurs slik at de skal bli trygge på skolen og den nye hverdagen før de begynner på ordentlig.

De har også en mattecamp, som er rettet både mot dem som sliter i matte og dem som ønsker å strekke seg etter toppkarakterer.

– Dette er et tiltak som vi vil vurdere å ta med i reformen, slik at alle elever i Norge får tilbudet, sier Melby.

Elever skal få velge bort

Noe av kritikken som har vært reist mot Reform 94 er at skolen ble for teoretisk, spesielt på yrkesfag.

– Vi må gi elvene mer valgfrihet til å følge sine interesser og evner. Skolen er i dag for firkantet, og har for mye innhold. Derfor må reformen gi mer tid til fordypning. Innholdet må også bli mer relevant for arbeidslivet, sier Melby.

Elevene på Sandvika er positive til å utvide skoleåret med et lite kurs i forkant. Også i fjor hadde skolen dette tilbudet.

- Jeg synes det var fint å bli kjent med skolen i forkant, sier Emilie Nordsveen (17) på bildet over.

Sara Hektoen.

Sara Hektoen (16) på bildet over er glad i matte, og har jobbet så hardt med faget at hun er blitt oppfordret til å gå opp ett trinn.

– Kurset gir en god start. Jeg synes dette er bra, sier Hektoen.