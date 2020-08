OMSTRIDT: Ny E18 ved Høvik i Bærum slik den fremstår i Statens vegvesens illustrasjon. Vanligvis er trafikken vesentlig større enn bildet kan gi inntrykk av på en av landets mest biltette motorveier. Foto: Statens vegvesen

Sannsynlig Ap-ja til E18-garanti kan bli slutten for fylkesrådet i Viken

Ap i landets største fylke, Viken, er mandag ventet å si ja til en økonomisk garanti for å bygge ny E18 fra Oslo inn i Bærum. Da går i så fall MDG ut av fylkesrådet, bekrefter fylkesråd Kristoffer Robin Haug (MDG).

Oppdatert nå nettopp

Det meste tyder på at Arbeiderpartiet mandag vil sikre flertall for at Viken gir den økonomiske garantien som mangler for at prosessen med å bygge ny E 18 i Vestkorridoren fra Lysaker til Høvik i Bærum kan gå videre.

Kilder som kjenner saken opplyser til VG at det er den kompliserte finansieringspakken der også finansieringen av Fornebubanen inngår i en helhet, som utløser at Ap høyst sannsynlig går inn for en E 18-garanti.

les også Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt: – Uheldig, sier Hareide

Hvis det skjer, er det flertall i Viken fylkesting for å gi den nødvendige finansielle garantien for en E 18-utbygging. Fra før er utbyggingen vedtatt av Stortinget, og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har flere ganger understreket behovet for å komme i gang.

FYLKESRÅDSLEDER: Tonje Brenna (Ap) er leder for fylkesrådet i landets mest folkerike fylke, Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold). Foto: Naina Helén Jåma, VG

Fylkesrådleder Tonje Brenna (Ap) i Viken vil på sin side ikke forskuttere at Arbeiderpartiet har konkludert. Hun understreker imidlertid at fylkesrådet aldri har sagt nei til E 18.

– Vi skal diskutere spørsmålet om garanti for E18 i fylkesrådet mandag. Jeg kommer ikke til å spekulere i hva konklusjonen blir. Fylkesrådet har aldri sagt til nei E18. Viken stilte en rekke krav til Stortingets behandling av saken: bedre kollektivløsning, egen kollektivterminal på Lysaker, færre felter, lavere pris og lavere bompenger. Alt dette har Stortinget innfridd, sier hun.

E18-MOTSTANDER: Kristoffer Robin Haug (MDG) er villig til å forlate fylkesrådet i Viken og sin jobb som fylkesråd for kollektivtrafikk dersom det blir flertall for en E18-garanti mandag ettermiddag. Foto: Mattis Sandblad, VG

Fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug (MDG) i Viken fastholder det han sa til NRK før helgen – at Miljøpartiet De Grønne vil forlate fylkesrådet i Viken dersom Brenna og Arbeiderpartiet støtter en økonomisk garanti til utbyggingen av ny E-18 i Vestkorridoren.

– Det vil være et brudd på den politiske plattformen. Men vi vet jo ikke før etter møtet på mandag hva de andre partiene vil foreta seg i saken, sier Haug til VG.

les også Hareide står fast på E18-krav for å støtte Fornebubanen – full klinsj med Oslo og Viken

– Det er viktig for MDG å bremse en ny E18 og hindre utbyggingen av motorveien?

– Ja, pengene bør prioriteres helt annerledes. Vi kan ikke bruke fellesskapets penger på å bygge ut en svær, kapasitetsøkende motorvei som dette i 2020 når vi samtidig skal få ned utslippene og biltrafikken, svarer Kristoffer Robin Haug.

– Men et nei til E18-garanti kan også rokke ved finansieringen av ny Fornebubane, har staten advart mot?

– Det er flere måter å løse den tilfartsveien til Fornebu som er en del av finansieringspakken, mener Haug som har vært fylkesråd i Viken siden resultatet av det første fylkesvalget i Viken resulterte i et flertalls-fylkesråd bestående av Ap, Sp, MDG og SV.

les også E18-striden: Vedum ber Hareide droppe motorvei

Fylkesrådleder Tonje Brenna (Ap) virker ikke vettskremt av MDGs trussel om å forlate fylkesrådet og dermed sprenge flertalls-samarbeidet mellom de fire partiene.

– MDGs syn på E18 er godt kjent. Jeg er mest opptatt av å lande saken. Folk som bor i området og som bruker veien, fortjener en avklaring. Det tar jeg ansvar for at vi nå får, skriver Brenna i en sms til VG søndag kveld.

Hun vil ennå ikke gi detaljer om hva en slik avklaring betyr. Men signalene både før og etter sommerferien om at Stortinget har innfridd Vikens krav til en E18-løsning, bærer i retning av at Ap nå er klare til å støtte en økonomisk bompenge-garanti til motorveiprosjektet som i første omgang er kostnadsregnet til 17 milliarder kroner.

les også Hareide optimist – nærmere løsning for ny E18

VG kjenner til at Ap skal være fornøyd med at motorveiprosjektet er endret etter at også det største partiet i Viken sa nei til en økonomisk garanti sammen med blant andre MDG i vinter.

Blant annet er prosjektet tilført kollektivfelter og bedre bussløsning på Lysaker, som regnes som en flaskehals på dagens E18.

KAN FÅ VILJEN SIN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ha både ny E18 inn i Bærum og Asker samt ny Fornebubane. Nå kan han få det nødvendige lokale flertallet også for en økonomisk garanti for ny E18. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Samtidig har staten ved samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gitt Viken-politikerne beskjed om at dersom de ikke gir den nødvendige garantien for ny E18 innen 7. oktober, så kan staten trekke tilbake sine løfter om en tung delfinansiering av Fornebubanen.

Denne skal utløse flere tusen fastboende og arbeidstagere på Fornebu med et lenge tiltrengt forsterket kollektivtilbud.

les også Ny E18 vedtatt i Stortinget

Høyre-politiker og tidligere fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, er ikke i tvil om hva Ap bør foreta seg mandag:

– Ikke la dere presse av MDG til å bryte inngåtte avtaler og vedtak i fylkestinget. Det MDG prøver seg på nå, er å tvinge igjennom en avgjørelse det ikke er flertall for, sa Solli til NRK før helgen.

Publisert: 24.08.20 kl. 06:55 Oppdatert: 24.08.20 kl. 07:13

Les også

Fra andre aviser