KREPS: Her viser Preben Godø frem et «krepsehotell» fullt av sjøkreps. Foto: Gisle Oddstad

Har måttet si nei til fiskere som vil levere fangst: – Det verste er usikkerheten

MIDSUND (VG) Ved et lite nes i et tettsted utenfor Molde leverer fiskere fisk og skalldyr. Men mye av det de vil levere, er det ingen steder å sende.

– Fram til midten av mars og vel så det hadde vi full aktivitet, og vi greide å holde oss ut mars med en del produksjon av fryste varer. Fra april har vi har måttet jekke ned produksjonen skikkelig, og forrige uke greide vi bare å holde produksjon i to dager, sier Jim Martin Sørlie (30).

I fjordene på Sunnmøre og i Romsdal har det de siste årene foregått et eventyrlig krepsefiske, og bedriften han og fetteren Preben Godø (32) startet sammen har bare vokst.

De har satset stort på leveranser av skalldyr og levende sjøkreps, som de kjøper fra fiskere som leverer til mottaket – luksusvarer som omsettes på restauranter og hoteller.

– Fiskerne spør oss daglig

Sørlie og Godø har møtt VG ved brygga utenfor mottaket der fiskere kommer for å levere fra seg fangsten, før den lagres, pakkes og sendes videre med bil og fly. Av åtte ansatte, er det tre som fortsatt er på jobb. Men til tross for nedgangstider, mener Sørlie og Godø begge at det vil ordne seg.

– Det verste så langt er kanskje usikkerheten. Alle fiskerne spør oss daglig hvordan går det går i markedet, men vi kan ikke gi et tydelig og godt svar dessverre. Den usikkerheten er spredd overalt, fra forbruker og hele verdikjeden til fisker, sier Sørlie.

I mellomtiden må de be fiskerne roe ned på hvor mye de leverer. De har satt mottak av fersk fisk på pause til mai, og holder seg bare til skalldyr som kan lagres lenger levende.

– Det ringer nye krepsefiskere som ikke får levert volumet sitt på andre mottak og spør om de får komme hit. Hittil har vi ikke greid å prioritere nye båter, sier Sørlie.

NYTT MOTTAK: Jim Martin Sørlie og Preben Godø merker effekten av coronaviruset, men fortsetter med renovering av et ti ganger så stort fiskemottak. Foto: Gisle Oddstad

New York, Spania og Frankrike

I vanntanker inne på mottaket ligger levende sjøkreps og spreller i bokser som er delt inn i flere små rom. Etterhvert vil de bli sendt jorda rundt.

80 prosent av det Silver Seafoods selger, selges til utlandet. Flere store kunder holder til i noen av de landene som er hardest rammet av coronaviruset: De selger til Spania og Frankrike, der over 20. 000 har dødd av viruset.

New York, episenteret for utbruddet i USA, er også et viktig marked. Alle de tre stedene er i lockdown.

– Da det kom til Italia håpte vi det skulle gå bra i og med at det ikke var et så stort marked for oss. Men det snudde veldig fort i midten av mars. Nå merkes virussituasjonen i de fleste markeder. Det gikk ganske fort her i Norge også, da Erna sa at nå er det stengt, sier Sørlie.

KAN LAGRES: Kreps kan lagres lenger enn fisk, og det er derfor mindre risikabelt å kjøpe når man ikke vet hva man får solgt videre, forteller Jim Martin Sørlie. Foto: Gisle Oddstad

Foreløpig har ingen kunder gått konkurs.

– Men vil kjenner ikke økonomien til alle kundene våre – og det er klart at hvis ting stenger ned for lenge og de ikke får nok hjelp av myndighetene i sine land, er det stor sannsynlighet for at noen går under.

– Ikke samme trøkket

Ute ved brygga i Midsund er Atle Godø (56) og Torbjørn Bjørnerem (34) i ferd med å gjøre klar båten. De to og en til har tre båter sammen. Også de merker at det er tøffere tider.

– To av båtene er ute men ikke hele tiden. Det er ikke det samme trøkket kan du si. Vi tok et to ukers verkstedopphold på ene båten da dette her tok av, sier Bjørnerem.

Atle Godø leverer ikke bare kreps – han og broren eier også bygningen fiskemottaket ligger i, og leier det ut til sønnen og nevøen.

– Han en av 15–20 som leverer til mottaket her på jevn basis. Hvis vi får problemer med omsetningen vil det smitte ned på disse karene her med en gang, sier Sørlie med et nikk til fiskerne.







FISKER: Torbjørn Bjørnerem (34) og Atle Godø (56) fisker sjøkreps.

Han understreker at de får signaler om en bedring for fersk fisk, og håper å starte opp igjen med å ta imot dette fra mai etter seks uker med stopp.

– Vi gleder oss til å få alle de flinke ansatte tilbake i arbeid, selv om tiden en stund fremover kommer til å være veldig

preget av virussituasjonen.

Påvirker flere

Coronaviruset setter sitt preg på hele Molde, i tillegg til området rundt.

Ved havna i Molde sentrum, står byfisker Yngve Steen og prater med Marcel Mennink i kveldssolen. Mennink har nylig kjøpt seg båt og vil satse på å fiske selv.

Han er permittert fra jobben på brønnbåt. Men han kan heller ikke dra ut på sjøen, fordi kona kan bli satt i en samfunnskritisk stilling, og han må kunne være hjemme med barna. Derfor benytter han heller anledningen til å fikse på båten, forteller han.

Byfisker Steen fortelller VG at siden han selger fisk direkte til kunder, har ikke coronaviruset rammet hans virksomhet så kraftig - det er det heller det dårlige været i vinter som har gjort. Samtidig vil han miste inntekter i sommer fordi cruisbåtene ikke vil strømme til byen: De må nemlig fortøyes, og det kan man tjene litt ekstra penger på.

MOLDE: Marcel Menningk og byfisker Yngve Steen slår av en prat på havna i molde. Foto: Gisle Oddstad

Satser stort og nytt

I dag tar fetterne i Midsund kun imot hel fersk fisk og skalldyr, og har ingen foredling. Men midt inne i en pandemi skal de begynne med noe de aldri har gjort før.

– Vi investerer ganske heftig – vi skal begynne å koke og bearbeide krabbe, med oppstart i august tenker vi. En ganske kostbar maskinpark skal inn, og vi må vel kanskje ha ti til femten ansatte til for å få alt i orden, sier Preben Godø.

Prosjektet med renovering av nytt mottak ble startet tidlig i 2019, og de har bestemt seg for å fullføre.

– Vi kunne selvfølgelig ha stoppet opp for å ha bevart kontantbeholdningen litt bedre, men da får vi ikke med oss krabbesesongen som tenkt, sier Sørlie.

– Ringvirkningene av corona følger oss nå uansett hva vi gjør. Så vi gutser på en måte ikke nå, men vi stopper ikke nå heller. Vi hadde et aksjonærmøte om vi rett og slett skulle stoppe renoveringen første uken da panikken var som størst. Men vi fant ut at når dette går over, da skal vi være klare.









STORSATSNING: Silver Seafoods er i ferd med å bygge opp et nytt mottak som er 10 ganger så stort som det gamle. Her står Godø og Sørlie utenfor det nye mottaket.

Publisert: 22.04.20 kl. 22:53

