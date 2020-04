GJENGOPPGJØR: Politiet sperrer av området hvor em person skal ha blitt knivstukket.

Mann knivstukket i Oslo - kritisk skadet

Politiet sier de avbrøt et gjengoppgjør i Oslo. En mann er kritisk skadet.

Det var i 20.30-tiden at en patrulje stanset det de mener er et gjengoppgjør i Borggata i hovedstaden. Flere personer slåss.

En mann ble fraktet kritisk skadet til Ullevål universitetssykehus.







Like etter ble en rød Tesla stanset. I den satt det fem personer som nå er pågrepet.

– Det er snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø. Det er to gjenger, sier operasjonsleder Christian Engeseth i Oslo politidistrikt til VG.

Også en annen Tesla og en BMW ble sett kjørende fra stedet. Ti personer ble også sett løpende fra stedet.

Det er satt opp sperringer ved en Coop Extra-butikk i området.

