Advarer mot økt skogbrannfare – frykter reprise av marerittsommer

Tørke og sommervær over Sørlandet, Østlandet og Vestlandet. Samtidig har skogbrannfaren økt for hver dag som går. Leder i Norsk brannvernforening Rolf Søtorp er bekymret.

Det er heller ikke noe regn i sikte før tidligst neste uke, forteller Trond Lien fra Meteorologisk institutt til VG.

– Det betyr at skogbrannfaren øker for hver dag, forteller meteorologen.

Skogbrannfaren er allerede justert opp til oransje nivå flere steder på Sør- og Østlandet, noe som betyr at det er stor fare for brann.

Tidligere denne uken var det en skogbrann ved Nordstrand i Oslo:

Onsdag kveld måtte brannvesenet i Oslo og Asker begge rykke ut til gressbrann.

– Kan få store konsekvenser

Leder i Norsk Brannforening, Rolf Søtorp, forteller at skogbrannfaren vil vare frem til mai. Nå frykter han en reprise av rekordsommeren 2018, hvor det innen august hadde vært 1906 skog- og gressbranner i Norge, ifølge Landbruksdirektoratet.

Det er et generelt forbud i Norge mot åpen ild mellom 1. april og 1. september, men det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det ikke kan medføre brann.

– Jeg oppfordrer folk til å la helt være med åpen ild i skog og mark i disse tider, sier Søtorp.

– Det er ekstra mange ute i disse tider, men ikke alle er like erfarne. Jeg skjønner at det er koselig og praktisk til å lage mat, men når det er tørt som det er nå, da går det ikke. Ifølge lovverket er det også forbudt. Om det glipper sitter man med et ansvarsforhold, og det kan få store konsekvenser, utdyper han.

Før bjørka spretter og en måned etter løvsprett er skogbunnen mer antennelig.

– Hvor lite skal til før det går galt?

– Den siste brannen i Brattskogen i Østmarka startet fra at noen hadde brukt en propanbrenner, som man i utgangspunktet tenker er trygt, men setter man det i nærheten av tørt gress og det kommer en liten gnist har man ikke mulighet til å kontrollere det, svarer han.

Han mener de eneste stedene det nå kan være aktuelt å fyre opp åpen ild er steder hvor det kun er stein og vann.

– Det er en fin åpning for friluftsfolk å kunne fyre opp der det ikke kan medføre brann, men om ikke folk følger det må man vurdere å endre lovverket, så kommuner kan få et sterkere lovgrunnlag og eventuelt sette ned forbud, påpeker han.

Publisert: 22.04.20 kl. 20:20

