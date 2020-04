Innsatte barrikaderte seg i luftegården i Oslo fengsel

Åtte innsatte forskanset seg i luftegården ved Oslo fengsel fredag kveld. – Jeg oppfatter det som en markering eller protest, sier fengselsleder Nils Leyell Finstad.

For mindre enn 10 minutter siden

Han tror ikke at hendelsen har sammenheng med at innsatte ikke får besøk eller at skole og bibliotek er stengt, som smitteverntiltak under coronaepidemien.

– Vi har ingen holdepunkter for å knytte hendelsen opp mot coronabegrensninger, sier Finstad til VG.

Oslo fengsel på Grønland i Oslo er et av Norges største og en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har for tiden omkring 200 innsatte. Tre av fire sitter i varetekt.

Det var ved 19.15-tiden at en gruppe innsatte barrikaderte inngangen til gården med utemøbler og nektet å gå inn etter en times ordinær lufting.

– Vi valgte å bruke tid og tenke at situasjonen ville gå over, når det ble kaldt og de innsatte gikk lei. Etter et par timer gikk ansatte inn og løste situasjonen. Ingen kom til skade, sier fengselsleder Finstad.

Han har ledet Oslo Fengsel i ett år, men ikke tidligere opplevd at så mange som åtte demonstrerer samtidig.

– Vi har prøvd å finne ut av grunnlaget, men har ikke fått informasjon. Av og til kommer en forklaring eller et krav, men det har ikke skjedd i dette tilfellet, sier Finstad.

Siden midten av mars har smittefare satt begrensninger på besøk og aktiviteter bak murene.

– Det skaper en del frustrasjon. Vi har kompensert ved å la innsatte bruke iPad for å holde kontakt med familie. Vi har også doblet den ukentlige ringetiden fra 20 til 40 minutter, sier Finstad.

– Aldri opplevd lignende

En VG-tipser, som ønsker å være anonym, forteller at han aldri har opplevd lignende.

– Jeg var i et videomøte og hørte bråk utenfor. Jeg trodde først det var fra fotballbanen rett ved siden av, men da jeg så mange innsatte i fengselsblokken stå i vinduene sine, gikk jeg ut på balkongen, forteller han.

Han kunne se rett inn i luftegården fra der han stod.

– Jeg så fem personer som hadde barrikadert seg med benker og uthus. De gikk rundt i gården og hauset opp stemningen. De innsatte fra vinduene ropte slagord som «even if we lose, we win», som også var med på å eskalere det, sier han.

– De ansatte kom ut med skjold og hjelm og fikk kontroll på situasjonen. Det var en fange som var ekstra motvillig, men han var sjanseløs da det kom 20 personer mot ham.

Usikkerhet rundt smittesituasjonen

Fegselsleder Finstad sier at attraktive arbeidsplasser som vaskeriet og snekkerverkstedet er opprettholdt og at aktivitetsteam er opprettet, som organiserer DVD-visninger og andre fritidsaktiviteter. Luftetiden er som før.

– Jeg vil si stemningen er rolig, men det er mye uro knyttet til usikkerhet omkring smittesituasjonen. Innsatte er ekstra sårbare fra før. Under coronaepidemien blir isolasjonen forsterket, sier Nils Leyell Finstad.

Kriminalomsorgen vil i ettertid vurdere om det er grunnlag for en reaksjon mot de involverte.

– Det viktigste for oss var å gjenopprette status, å sikre ansatte og innsatte, at ingen ble skadet og at alt gikk rolig for seg, sier lederen for Oslo Fengsel.

Publisert: 18.04.20 kl. 11:50

