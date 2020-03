FREDAG: Slik så det ut da Erlend Rauan tok bussen til jobb fredag denne uken. Foto: Privat

Erlend reagerte på full buss – nå tar Ruter grep

Erlend Rauan må ta buss for å komme seg til jobb hver morgen. Fulle busser gjør det vanskelig å holde avstand til andre, mener han.

Nå nettopp

Rauan tar buss til jobben på Asko på Kalbakken rundt halv seks om morgenen hver dag. Denne uken har vært utfordrende.

– Det er jo umulig å holde anbefalt avstand til personer rundt meg. Det sitter stort sett folk i hvert sete, og det står folk der det er plass til barnevogner og noen i gangene mellom setene.

– To meters avstand kommer ikke på tale i en slik buss. Jeg regner med at det er flere enn meg som ser den bussruten som sin eneste måte å komme seg på jobb, sier han til VG.

SAMFUNNSKRITISK JOBB: Erlend Rauan jobber for Asko Norge AS som leverer matvarer til butikker i Oslo og Akershus. Foto: Privat

Halvtime mellom rutene

Fordi Rauan ikke har bil, tar han buss nummer 68 i retning Grorud for å komme seg på jobb om morgenen. Bussruten var en av dem som ble kuttet da Ruter reduserte tilbudet i hovedstaden med 15 prosent denne uken.

Ruter har anbefalt at man venter på neste buss dersom bussen er for full. Rauan forteller at det er en halvtime mellom hver avgang, noe som gjør det vanskelig å ta en annen buss.

– Jeg har tidvis også tatt bussen før og bussen etter, og de er ikke tomme de heller. Så jeg tror ikke det er noe bedre på de bussene. Med kutt i avgangene, burde Ruter ha busser og personell til å sette opp ekstra busser. En leddbuss tror jeg også kunne løst problemet, sier han.

Rauan er ikke redd for å bli syk selv, men han er bekymret for å være et ledd i en smittekjede og ende opp med å smitte noen som ikke tåler det.

les også WHO: Ikke riktig at coronavirus-smitten er luftbåren

FULL BUSS: Rauan forteller at han blir møtt med full buss når han skal til jobb. Bildet er fra torsdag denne uken. Foto: Privat

Setter inn ekstra buss: – For trangt

Pressevakt i Ruter, Knut-Martin Løken, bekrefter til VG at rute 68 mellom Helsfyr og Grorud er en av rutene som er blitt kuttet. Den har gått fra å ha avganger hvert 15. minutt, til hver halvtime i rushtiden.

Løken sier at de ikke har fått tilbakemeldinger på linjen, men at de nå vil gjøre tiltak.

– Når vi ser dette bildet, så ser vi at her har det vært for trangt. Derfor gjør vi tiltak nå, sier Løken.

Nå setter de inn en ekstra buss på avgangen.

– Vi har også en beredskapsbuss i reserve som vi ikke kommer til å være forsiktige med å sette inn, hvis det trengs, sier Løken, og legger til at Ruter vil følge ekstra godt med på ruten fra og med mandag.

les også Hyllest til sykepleier-kona tar av på Facebook

Rauans arbeidsgiver Asko skriver på sine hjemmesider at de betjener 200 dagligvarebutikker med Oslo og Akershus som nedslagsfelt. Ansatte ved distribunaler og lagre regnes av regjeringen som samfunnskritisk personell.

– Vi gjør alt vi kan for å gi et tilbud som sikrer at de som skal til samfunnskritisk arbeid kan gjøre det trygt. Samtidig er vi i en svært krevende situasjon som gjør at vi er avhengig av at alle gjør kloke vurderinger. Hvis man kan vente på neste avgang og man ser at det er trangt, bør man vente, sier Løken i Ruter.

les også Ruter kan tape 380 millioner i måneden – ber om krisepakke

Flere busser på linje 20

Tidligere denne uken skrev VG om sykepleierstudenten Christine som reagerte på en temmelig full 20-buss da hun var på vei til praksisjobb på et sykehjem i Oslo.

Løken forteller at det er blitt satt inn flere busser på linje 20 og at de følger tett med på linjen sammen med operatøren.

– Vi gjorde også tiltak på andre linjer i forrige uke, og ut ifra det vi ser og hører har helgen gått bra, sier han.

– Mener dere fortsatt at det var riktig å kutte 15 prosent av kollektivtilbudet i Oslo?

– Ja, vi er i samme situasjon som alle andre i samfunnet nå, og må ta krevende beslutninger for å kunne holde hjulene i gang. Samtidig som vi ser at det tidvis kan bli trangt på noen få avganger i rush, kjører et stort antall busser, trikker, T-baner og båter kontinuerlig, med svært få om bord. Vi gjør alt vi kan for å følge med og gjør endringer løpende der vi ser det er nødvendig.

les også Ikke «bare de gamle» som dør

Publisert: 29.03.20 kl. 23:27

Les også

Mer om Kollektivtrafikk Coronaviruset Kollektivtransport Arbeidsplass

Fra andre aviser