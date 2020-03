KRISETILTAK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forsøker igjen å få stablet på beina en kommisjon som skal gjennomgå totalberedskapen, så snart corona-krisen roer seg. Foto: Berit Roald

Sp-Vedum vil granske norsk beredskap etter corona-krisen

Norge viste seg å være svært sårbart da corona-viruset traff nasjonen, ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå vil han ha en total gjennomgang av samfunnets samlede beredskap mot alle tenkelige kriser.

– Så snart denne krisen roer seg, må vi gå gjennom situasjonen og sikre at totalberedskapen er på plass for det tilfelle at vi rammes på nytt, sier Sp-lederen til VG.

Fredag ettermiddag, mens statsminister Erna Solberg (H) hadde pressekonferanse og presenterte nye milliarder til ulike krisepakker for økonomien og arbeidsplassene, ramset Vedum opp spørsmål som han mener det haster å finne svar på:

** Har vi nok tilgang til matvarer i Norge i en internasjonal krise?

** Har vi tilgang til livsviktige legemidler og utstyr?

** Har vi tilstrekkelig antall sykehussenger?

** Har vi planer for kriseproduksjon av det vi ellers trenger dersom import blir umulig?

– Jeg vil foreslå at det settes sammen en totalberedskapskommisjon. De må gå kritisk igjennom beredskapen og sørge for at vi er bedre forberedt neste gang, sier Sp-lederen til VG.

Ble nedstemt i 2018

For to år siden fremmet Vedum et tilsvarende forslag i Stortinget. om å etablere en kommisjon for å gjennomgå totalforsvaret.

Da avslo flertallet, som besto av de daværende regjeringspartiene, å sette ned en slik kommisjon. Flertallets begrunnelse var at det pågikk reformarbeid i justissektoren.

Men nå sier Vedum at han vil prøve igjen.

– Sikkerhet og beredskap er noe av det viktigste en stat skal levere til sine borgere. Mye har skjedd siden 22.juli 2011 og Gjørv-kommisjonen, men det meste er rettet mot terror og sikkerhetstrusler. Sp har prøvd men ikke lyktes med forslag på mange andre områder. Nå tror jeg tiden er moden for å ta tak i dette igjen, sier Sp-lederen.

Advarselen fra Gro

Han viser til advarselen fra Gro Harlem Brundtland og gruppen hun har ledet i WHO og Verdensbanken, som VG omtalte fredag:

– Vi har foreslått at sykehusene ikke skal ha mer enn 85 prosent belegg for å ha noe å gå på i tilfelle kriser. Vi trenger en nasjonal beredskap for produksjon av legemidler, slik meieriet i Brumunddal for mange år siden hadde utstyr klart for å forsyne befolkningen med vanlige legemidler i tilfelle krise. En slik beredskap koster ikke mye, men vil gjøre oss bedre rustet, sier Vedum.

Matsikkerhet

Trygve Slagsvold Vedum forteller at han fikk støtte fra den rødgrønne regjeringen for å lagre matkorn, da han var landbruksminister i 2013.

– Solberg-regjeringen la forslaget bort etter valget og regjeringsskiftet i 2013, forteller Vedum.

– Men i en krisesituasjon prioriterer ale land sine egne innbyggere først. Denne denne uken varslet Polen varslet eksport-stans av desinfeksjonsmidler, og flere matproduserende land har stanset eller innført restriksjoner på sin eksport av mat. Flertallet i Stortinget har ment at markedet vil løse matforsyningen. Men nå ser vi at det kan bli usikkert i krise, sier Sp-lederen.

