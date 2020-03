CORONATESTING: Oslos helsearbeidere skal sorteres om, så de fleste kun jobber ett sted fremover. Bildet er fra en pressekonferanse, hvor fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer demonstrerer coronatesting av pasienter. Foto: Line Møller

Oslo kommune ber sykepleiere jobbe kun ett sted

Fagforeningsledere frykter helsearbeidere vil miste deler av lønnen fordi mange veksler mellom deltidsstillinger flere steder.

Oppdatert nå nettopp

Sykepleiere og andre helsearbeidere i Oslo skal i hovedsak jobbe kun ett sted fremover.

Pålegget fra kommunen kommer i et forsøk på å hindre at coronasmitte skal vandre mellom ulike institusjoner.

Helsesektoren har utstrakt bruk av deltidsstillinger, hvor ansatte kombinerer jobber flere steder.

Målet er at ansatte som må si fra seg en deltidsjobb ett sted, skal få tilsvarende økt stilling i det som blir hovedjobben.

Men fagforeningsledere frykter at omleggingen kan gjøre at de som står i frontlinjen i kampen mot corona samtidig kan risikere å miste deler av inntekten sin.

Det var nettavisen Sykepleien som omtalte saken først.

Jobber for løsning

– Vi er enige på papiret om at de som mister deltidsstillinger, må få dette kompensert. Men vi har ikke fått prøvd dette i praksis ennå. Vi er engstelige for at veldig mange skal få det trangt, sier hovedtillitsvalgt Kjartan Goksøyr i Sykehjemsetaten.

Direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold, sier målet er at ansatte skal få jobbe så mye som de ønsker.

– Kan du garantere at ingen helsearbeidere vil miste deler av arbeidet og inntekten sin som følge av omleggingen?

– Vi er i en situasjon hvor vi trenger at folk jobber mest mulig fremover. Vi øker stillingsprosenter, ansetter ekstravakter i engasjementer og leier inn vikarer på lengre kontrakter. Hvis folk da har mulighet til å jobbe hundre prosent hos oss, så ønsker vi det, svarer Mevold.

HOVEDTILLITSVALGT: Kjartan Goksøyr i Fagforbundet representerer omkring 1.700 helsearbeidere i Sykehjemsetaten Oslo. Foto: Privat

Stort puslespill

Både tillitsvalgte og ledelse i Sykehjemsetaten roser hverandre for å være konstruktive i letingen etter løsninger.

Men det er et stort puslespill som skal gå opp.

84 prosent av stillingene som ble lyst ut i Oslo de siste tolv månedene, var deltidsstillinger, ifølge Fagforbundet og Retrievers oversikt.

Gjennom uken har Sykehjemsetaten jobbet med å kartlegge alle de som kun går ekstravakter ved ulike institusjoner, som for eksempel studenter.

Regelen her vil være at det stedet vedkommende har jobbet mest, «eier» ekstravakten.

les også Professor om corona-situasjonen i norsk helsevesen: – Det vil bli veldig vanskelige valg

Nå jobber etaten blant annet med å kartlegge alle som både jobber kommunalt og privat.

Så må det gjøres avtaler hvor den ansatte for eksempel får avtale om permisjon uten lønn et sted, for så å få økt stillingen sin det andre stedet.

– Vi har ikke kommet dit ennå. Alle samarbeider og er villig til å strekke seg langt for at det skal gå. Men det er ikke lett likevel, sier spesialkonsulent Hilde Iren Husom-Sørli i Sykehjemsetaten.

– Det er et dilemma deluxe

Klubbleder Goksøyr sier han er spesielt bekymret for dem som har en deltidsstilling og overlever ved å fylle på med ekstravakter fra andre steder.

– Det er et enormt press på denne sektoren. Og en del engstelige ansatte som går på jobb og gjør en enorm innsats hver dag og utsetter seg selv og familie for smittefare. Men de står på, sier han.

Han får støtte nasjonalt fra Helge Sporsheim i Fagforbundet, som er leder for yrkessektor helse og sosial i Fagforbundet, den største fagforeningen for helsearbeidere.

Sporsheim sier han har forståelse for smitteverntiltakene, men etterspør en garanti for at ingen må gå ned i stilling.

– Det er et dilemma deluxe her. Men det viktigste er at man unngår at helsearbeidere kommer i et uføre hvor de ikke får betalt regningene sine, sier Sporsheim.

SYKEHJEM: Ellingsrudhjemmet er et av sykehjemmene i Oslo som er rammet av smitte. 15. mars døde en beboer der og over 50 ansatte ble sendt i karantene. Foto: Frode Hansen

Vil gjøre unntak

Oslo kommune har ikke hatt anledning til å besvare VGs spørsmål lørdag.

Til Sykepleien sier seksjonssjef Unni Hembre i kommunen at de ønsker at tiltakene innføres så raskt som mulig men at kommunen «skjønner at det kan ta litt tid, siden ordningen krever at alle parter snakker sammen først».

Mevold i Sykehjemsetaten sier det heller ikke er snakk om et forbud mot å jobbe to steder.

– Vi bruker ordet i hovedsak om det å kun arbeide ett sted, for det vil være noen situasjoner som kan være krevende å løse. Kommunale og private sykehjem samarbeider på tvers for å finne gode løsninger, sier han.

600 sykehjemsarbeidere i karantene i Oslo

Mevold nevner blant annet at det kan bli nødvendig å dele på kritisk kompetanse, som leger, og at mange i karantene ved én institusjon kan gi behov for at medarbeidere flyttes dit på deltid.

Det jobber omtrent 10.000 ved sykehjemmene i Oslo.

600 av dem er per i dag i karantene, ifølge Mevold.

– Vi opplever at medarbeiderne og fagforeningene samarbeider godt og er utrolig konstruktive. De står på og finner gode løsninger sammen med oss, sier Mevold.

Publisert: 28.03.20 kl. 19:51 Oppdatert: 28.03.20 kl. 20:02

Les også

Fra andre aviser