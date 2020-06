VG-Peil-Logo Er skolestress foreldrenes skyld? – Foreldrene har stort ansvar i å dempe prestasjonspresset mange ungdommer lever under i dag, sier seniorforsker Ingunn Marie Eriksen ved OsloMet. Av KARI AARSTAD AASE Publisert 14. juni, kl. 18:50 Eriksen står bak en helt ny studie om hvordan foreldrene påvirker ungdommers skolestress. Forskeren har intervjuet 53 norske ungdommer i alderen 15 til 17 år. Forskeren har sett på to grupper innen middelklassen – den økonomiske og den kulturelle middelklassen. Av KARI AARSTAD AASE Publisert 14. juni, kl. 18:50 Ungdommene i den økonomiske middelklassen peker i stor grad på foreldrenes press som årsaken til skolestress og psykiske helseplager. I den kulturelle middelklassen derimot, peker ungdommene på seg selv og sine egne, høye forventninger. Av KARI AARSTAD AASE Publisert 14. juni, kl. 18:50 Foreldrene i den økonomiske middelklassen benytter seg av både belønning og straff for å få ungdommene til å prestere. Dårlige karakterer kan straffes med å inndra mobilen, eller at de må betale foreldrene penger for de dårlige karakterene. Av KARI AARSTAD AASE Publisert 14. juni, kl. 18:50 I den kulturelle middelklassen uttrykker ikke foreldre eksplisitte krav og forventninger, men gir mye hjelp, støtte og oppmuntring for at ungdommene skal nå sine mål. Ungdommene i begge gruppene har høye ambisjoner på egne vegne, og pusher seg selv hardt for å nå målene sine. Av KARI AARSTAD AASE Publisert 14. juni, kl. 18:50

Er skolestress foreldrenes skyld?

Psykiske helseproblemer har økt blant unge de siste tiårene. En tidligere studie har også vist at det er en sterk sammenheng mellom psykiske helseplager blant ungdom og stress på skolen.

I begge gruppene som er undersøkt nå, knytter ungdommene de psykiske helseplagene til det store prestasjonspresset på skolen og frykten for å feile.

–Det er bekymringsfylt at de beskriver denne enorme sårbarheten der risikoen for å feile er stor hvis de ikke konstant er best, sier Eriksen.

En av ungdommene forteller:

Det er den der tristhetsfølelsen som kommer tilbake. (…) Det er da det blir vanskeligst. Fordi det er sånn ‘Oi, jeg vil ikke klare det uansett’, (…) jeg er en dårlig elev eller en dårlig person. (…) Jeg føler meg som en taper, egentlig.

En annen av ungdommene, forteller om et intenst og noen ganger hensynsløst press fra særlig moren, som hun også knytter til spiseforstyrrelsen sin. Hun beskriver en mor som er dypt investert i livet hennes, spesielt når det gjelder å jobbe med skolearbeid, å spise sunt, og å trene nok.

Moren min er en utrolig snill person (…). Vi får alltid låne penger, vi får alltid sånne ting. Men hun tåler ikke ... latskap, det er noe hun hater veldig sterkt.

– Er foreldrene skyld i ungdommenes stress?

– Selv om vi ser at noen foreldre gjør skolepresset vondt verre, er det altfor enkelt å si at det er foreldrenes skyld. De reflekterer jo et samfunn som nå setter veldig stor lit til utdanning som den absolutt viktigste ruten inn i voksenlivet. Mulighet til å gjøre noe annet er rett og slett ikke like tilgjengelige som de var før – det å stikke til sjøs i stedet for videregående, f.eks., er det få som gjør nå. Sett i det perspektivet, er det ikke så mye foreldrenes «feil» som at de ønsker det beste for barna sine i det samfunnet vi har nå. Men foreldrene kan fortsatt spille en viktig rolle i å dempe der ungdommene opplever usunt stress, sier Eriksen.

– Hva overrasket deg mest?

– Hvor sterkt mange av ungdommene opplever skolestress – og hvor stor betydning det ser ut til å ha for deres følelse av verdi og muligheter for resten av livet. At opplevelsen om at det hvis det ikke går bra på skolen, går fremtiden «til helvete» er såpass utbredt, sier forskeren bak studien, Ingunn Eriksen.