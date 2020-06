STATSADVOKAT: Geir Evanger er statsadvokat i Det nasjonale statsadvokatembetet og har ført flere saker gjeldende terrorlovbrudd og organisert kriminalitet for retten. Foto: Heiko Junge

Aktor i Lime-saken ukjent med resultatet av over 1000 tolketimer

Statsadvokat Geir Evanger, aktor i Lime-saken, vet ikke hva som har kommet ut av over 1000 tolketimer bestilt av forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad.

Nå nettopp

VG avslørte tirsdag forrige uke at regningene for tolketimene sannsynligvis er signert av den bedrageridømte lederen Afzzal Ghauri i Advokatfirmaet Rogstad, ifølge en skriftgransker.

Tolkefirmaet Aba Consulting hadde opplyst til Borgarting lagmannsrett at det var den formelle eieren av selskapet, Abrar Ghauri, som hadde signert.







Det er Afzzal Ghauris lillebror.

Onsdag varslet lagmannsretten at de vurderer politianmeldelse. Dagen etter startet Oslo tingrett undersøkelser for å få avklart om de også skal gå til samme skritt.

Bakgrunn: Mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel

Tause advokater

Tolkeregningene i saken dreier seg om 1268 timer bestilt fra Aba Consulting i forbindelse med fire advokaters forberedelser til ankebehandlingen av Lime-saken. De jobber alle i Advokatfirmaet Rogstad, hvor Afzzal Ghauri er daglig leder.

VG har spurt de fire advokatene – Morten Kjensli, Thomas Klevenberg, Hanne Pentzen og Kim Gerdts – om de var kjent med hvem som signerte på vegne av Aba Consulting.

Ingen av dem har svart på spørsmålet fra VG.

1,3 millioner kroner er overført fra domstolene til Aba Consulting.

Antallet timer advokatene Kim Gerdts (f.v), Thomas Klevenberg, Hanne Pentzen og Morten Kjensli har bestilt fra Aba Consulting

Statsadvokat kjent med lite

VG har spurt aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST), om hva som har blitt lagt frem for retten som følge av tolketimene.

Eksempler på dette kunne vært oversettelser av avlyttede telefonsamtaler eller oversettelser av dokumenter på for eksempel urdu.

Morten Kjensli, som representerer hovedtiltalte Sajjad Hussain, står for 955 av 1268 tolketimer.

Beregninger VG har gjort viser at dette er mer enn tre ganger så mye som Hussains forrige forsvarere fra Advokatfirmaet Elden hadde behov for da saken gikk for Oslo tingrett.

– Ut fra det jeg kan se så har ikke advokat Kjensli lagt fram materiale i retten som er tolket av Aba Consulting, men jeg må ta forbehold, skriver aktor Geir Evanger i en e-post til VG.

les også Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

Forbehold

Forbeholdet statsadvokaten tar gjelder oversettelse to avlyttede samtaler i saken som Kjensli la frem i forbindelse med forklaringen til et vitne.

– I et bevisopptak for Oslo tingrett i juni 2019 ble det dokumentert utskrifter av to samtaler på urdu som var oversatt av en jurist ansatt i Advokatfirmaet Rogstad, forklarer Evanger.

Arbeidet til den Rogstad-ansatte ble likevel fakturert fra Aba Consulting. Den Rogstad-ansatte ble senere ansatt i Aba Consulting. Evanger velger derfor å ta et forbehold.

Bakgrunn: Tolkeselskapets millionkupp

TILTALT OG ADVOKAT: Hovedtiltalte Sajjad Hussain i Lime-saken sammen med sin nye forsvarer, Morten Kjensli, fra Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Heiko Junge

Tre advokater – 313 timer

De resterende 313 timene er fordelt mellom advokatene Thomas Klevenberg, Hanne Pentzen og Kim Gerdts.

– Så vidt jeg vet er det ikke lagt fram materiale for retten som kan knyttes til arbeid utført av Aba Consulting for de nevnte advokatene, men jeg må også her ta forbehold, skriver Evanger.

Alle de fire advokatene fra Advokatfirmaet Rogstad har fått tilsendt Evangers uttalelser. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser.

les også Vil ha svar fra justisministeren etter VG-avsløring

Mulig anmeldelse ved mistanke om falsk underskrift

Det var i forrige uke VG avslørte at sannsynligvis var Afzzal Ghauri som hadde signert på vegne Aba Consulting på regningene til domstolen, ifølge en skriftanalyse.

Borgarting lagmannsrett vurderer denne uken om de skal politianmelde forholdet. De hadde fått opplyst av tolkeselskapet at det var lillebroren Abrar Ghauri, formell eier, som hadde signert.

– En eventuell anmeldelse fra Borgarting lagmannsrett vil knytte seg til mistanke om falsk underskrift på ett eller flere dokumenter som er sendt inn til domstolen, uttalte førstelagmann Marianne Vollan.

EKSPERT: Jusprofessor Sverre Blandhol fra Universitetet i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

Jusprofessor: Skadelig for tilliten

Sverre Blandhol er jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Han kurser også landets advokater på etikk.

VG har bedt ham kommentere funnene til skriftgransker Reidun Wilhelmsen vedrørende signaturene på tolkeregningene.

– Hvis skriftanalysen viser at signaturen er falsk, så kan det være straffbart i seg selv som dokumentfalsk, sier Blandhol til VG.

Han fortsetter tankerekken:

– Hvis et slikt dokument i tillegg har ført til utbetalinger man ellers ikke skulle hatt, vil det kunne være straffbart som bedrageri, sier jusprofessoren.

Han mener forholdene VG omtaler er alvorlige.

– Det er særlig alvorlig fordi dette er knyttet til virksomheten til et advokatfirma. Disse forholdene er skadelig for tilliten til hele advokatstanden, sier Blandhol.

LEDER OG STYRELEDER: Afzzal Ghauri har en lederrolle i Advokatfirmaet Rogstad. Her sammen med styrelederen Steingrim Wolland da VG intervjuet duoen i desember. Foto: Tore Kristiansen

les også E-poster i domstolen avslører: «Viktig at vi er samstemte om uttalelser»

Wolland: VG har lurt Blandhol

Styreleder i Advokatfirmaet Rogstad avviser Blandhols uttalelser.

– VG har lurt Blandhol, for så dårlig jurist er han neppe, at han mener at om noen med selskapets velsignelse signerer på dets vegne, så kan det være dokumentfalsk, skrev Wolland i en e-post forrige uke.

Da VG fulgte opp Wollands svar med å spørre hvem som hadde signert, svarte han «oppnevnte forsvarere og de aktuelle tolker». Da VG spurte på nytt hvem som hadde signert på vegne av Aba Consulting, svarte Wolland at «det interesserer meg ikke.»

I et brev til Borgarting lagmannsrett i vinter avviste Wolland at advokatene i firmaet har økonomisk interesse i hvem som utfører tolkingen. Han avviste også at Advokatfirmaet Rogstad har noen økonomisk interesse i Aba Consulting.

Publisert: 17.06.20 kl. 14:09

Mer om Advokatfirmaet