Politiet ut mot Hagen-dusør: – En forutsetning at tipsene går direkte til politiet

Politiet sier de generelt er positive til dusør som virkemiddel, men er kritiske til måten Tom Hagen har valgt å løse det på.

Mandag kveld fortalt Hagens forsvarer Svein Holden i TV-programmet «Åsted Norge» at milliardæren utlyser en dusør på ti millioner kroner for tips som kan lede frem til at hans kone Anne-Elisabeth Hagen blir funnet.

– Vi er positive til alle initiativ som kan fremskaffe informasjon i saken. Vi er også positive til dusør som virkemiddel, og har tidligere vært i dialog med familien om dette, sier påtaleleder Haris Hrenovica i en pressemelding.

Vil ha tipsene selv

Politiet er kritiske til at det er ikke er politiet som skal motta tipsene.

– På prinsipielt grunnlag kan imidlertid ikke politiet støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp. En forutsetning må være at tipsene går direkte til politiet som har ansvaret for etterforskningen, og uten begrensninger når det gjelder type tips, sier Hrenovica.

– Det er viktig at politiet på et objektiv grunnlag kan vurdere alle tips opp mot det øvrige materialet vi sitter på. En opplysning som fremstår uvesentlig for andre, kan være av stor betydning for etterforskningen, mener påtalelederen.

PÅTALEANSVARLIG: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

– Alt vil bli videresendt

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier til VG at fremgangsmåten er valgt fordi de vil ta høyde for at noen kan oppleve det som mindre skremmende å ta kontakt med dem enn politiet.

– Det er kun meg selv og en annen advokat i advokatfirmaet Hjort som har tilgang til e-postkontoene. I utgangspunktet vil alt vi mottar bli videresendt politiet, og jeg er i dialog med politiadvokat Hrenovica om hvordan dette skal gjennomføres, sier Holden.

– Tom Hagen har følgelig ingen mulighet til å «sortere ut» innkomne tips før de oversendes politiet, legger han til.

Spørsmålet om dusør har blitt diskutert tidligere. I oktober 2019 sa politiinspektører Tommy Brøske at dusør hadde vært tema ved «noen anledninger» underveis i etterforskningen, men at det ikke var aktuelt:

– Politiet opererer ikke selv med dusør. Det er faktisk en samfunnsplikt å bidra med opplysninger som er av betydning for en etterforskning som denne, sa han til VG.

I januar ga politiet imidlertid tommel opp for at familien kunne utlove en dusør.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt.

