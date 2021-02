Slik var åstedet etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant

Slepespor, et håndkle og henslengte klær. Et trusselbrev, en giftering og oppbrettede tepper. Slik så det ut på åstedet forsvinningsdagen.

Publisert: Nå nettopp

Politiet mener Sloraveien 4 er åstedet for en alvorlig, kriminell handling.

VG kan i dag presentere tegninger av Hagen-huset og beskrivelser av åstedet slik det så ut dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant for over to år siden.

Ektemannen Tom Hagen sier i avhør at han kom hjem til tomt hus 31. oktober 2018. Han sier at han lette etter kona, men at han fant et trusselbrev og deretter varslet politiet om en kidnapping.

I april ble milliardæren siktet for drap, noe han nekter for å ha begått.

Tom Hagen sier i avhør at han reagerte på flere «unormale» og «rare» ting i huset denne dagen. Det første han la merke til var en plankebit som lå utenfor døren.

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling på det lille badet i første etasje, og har omtalt dette og inngangspartiet som det sentrale åstedet.

Trusselbrevet og konvolutten

Tom Hagen sier at han fant trusselbrevet i en hvit konvolutt på en rød stol i gangen. Brevet åpner med følgende setning: «Vi har din kone Anne Elisabeth». Han sier han bare leser deler av det, før han varsler politiet.

«Hvis man leser den første setningen i brevet, så behøver man ikke lese mer før man skjønner hva dette er for noe», forklarer han i avhør.

Konvolutten ble senere funnet av politiet på et bord i en av de to stuene.

Politiet tror funksjonen til brevet var å tilsløre et drap og villede etterforskningen.

Giftering og personlige eiendeler

Under trusselbrevet lå det flere personlige eiendeler som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, deriblant gifteringen. Minst to av eiendelene ble nevnt i en truende e-post som Tom Hagen og hans advokat mottok i juli 2019.

Strips

På gulvet ved den røde stolen i gangen lå det en sort strips. Stripsen har vært gjenstand for omfattende tekniske undersøkelser, og politiet mener den er kjøpt på Biltema.

Skoavtrykk

Det ble funnet ni avtrykk fra en sko av merket Sprox i størrelse 45 på det sentrale åstedet. Politiet knytter avtrykkene til den kriminelle handlingen begått mot Anne-Elisabeth Hagen, men vet ikke hvem som har avsatt dem. I Norge selges skoene i Spar Kjøps butikker, men er også tilgjengelig i et bredt utvalg nettbutikker.

Skinnfell

På gulvet i gangen lå det også en skinnfell. Minst et av avtrykkene fra Sprox-skoen ble funnet på denne.

Sandal

På det sentrale åstedet fant politiet Anne-Elisabeth Hagens sandal, som de mener er relevant for etterforskningen. Politiet fant også Tom Hagens DNA under borrelåsen.

Slepespor

På badet fant politiets krimteknikere en form for slepespor som de knytter direkte til den kriminelle handlingen. Sporene strekker seg også ut i deler av gangen. Ifølge Tom Hagen var døren til badet lukket da han kom hjem.

Han forklarer i avhør at han trodde kidnapperne hadde tatt kona på badet, og slept henne ut i en bil som var rygget inntil døren. Det er mulig å parkere slik at bilen ikke er synlig for naboer eller andre, forklarer han.

Han presenterte tidlig en teori om at kona kunne ha blitt dopet ned og dratt bevisstløs ut av huset. Politiet har derimot en sterk teori om at Anne-Elisabeth Hagen aldri forlot huset i live.

Klær og håndkle

På gulvet på badet fant politiet flere klesplagg som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen. Over klærne lå det et håndkle, som skal ha vært skittent, får VG opplyst.

Blodflekker

Det ble funnet blodflekker fra både Anne-Elisabeth og Tom Hagen flere steder i huset. Blant annet fra Tom Hagen på det lille badet og ved inngangspartiet.

Det fines ikke kvalifiserte metoder for å tidfeste når et blodspor er avsatt.

Politiet har etterforsket om blodfunnene kan være med å kaste lys over hva som skjedde med Anne-Elisabeth. Etter det VG kjenner til, har ikke politiet funnet noen direkte tilknytning mellom blodsporene og forsvinningen.

Mobiltelefon

Ifølge politiet er siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen en telefonsamtale til sønnen klokken 09.14. Mobiltelefonen hennes ble funnet på et halvmåneformet bord i kjøkkenstuen, like innenfor inngangspartiet. Telefonen var på og med påslått lyd.

I avhør får Tom Hagen spørsmål om telefonens plassering, og svarer at den ikke var normal. «Det er ikke Lisbeth som har lagt den der», sier Hagen.

Han forsøkte å ringe kona da han kom hjem, men har i avhør forklart at han ikke hørte at telefonen ringte.

Veske og musikalprogram

På spisebordet lå Anne-Elisabeth Hagens veske, og på peisen ved kjøkkenet sto det en kaffekopp.

På et bord ved det som omtales som Anne-Elisabeth Hagens godstol i TV-stuen, sto det en kaffekopp og et program fra musikalen «The Book of Mormon», som ekteparet hadde vært på kvelden før.

Hunden

Tom Hagen forklarer i avhør at hunden Tassen var stengt inne i finstuen da han kom hjem.

Anne-Elisabeth hadde nylig fått en valp av rasen Whippet, og hun skal hver morgen ha gått tur med denne.

Rød penn

På gulvet ved et av teppene lå det en rød penn. Tom Hagen forklarte i avhør det ikke var normalt, men at det kunne være hunden som var årsaken til at den lå der.

Oppbrettede tepper

I stuen var kanten på to tepper brettet opp, og på et bord lå en duk i uorden.

Tom Hagen forklarte at hunden kan ha tisset på gulvet, og at Anne-Elisabeth Hagen kan ha brettet opp teppene for å tørke. Han sa imidlertid det var rart at duken lå som den gjorde.

Hva slags betydning har funnene på åstedet? Hvem peker sporene mot?

Etter at Tom Hagen ble løslatt, fortsatte politiet undersøkelsene i huset.

Ifølge VGs opplysninger fant de separasjonspapirer som er signert med Anne-Elisabeth Hagens navn, datert flere år før forsvinningen. Politiet mener også de har gjort andre relevante funn, og i sommer fikk de Nedre Romerike tingrett med seg på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap.

Svaret på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, kan ligge på åstedet i Sloraveien 4.

– I og med at Hagen var på jobb da Anne-Elisabeth ble bortført, så er det naturligvis ingen spor på åstedet som kan knyttes til ham. Etter min oppfatning så er det flere forhold ved åstedet som klart tilsier at vi står overfor en kidnapping, sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, til VG.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø sier det er potensielt skadelig for etterforskning med opplysninger om hvor og hvordan spor og bevis er plassert på det sentrale åstedet.

– For politiet er det ikke ønskelig at bevismateriale fra åstedet, som kun er kjent for gjerningspersonene, blir offentlig kjent. Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier hun.