MÅ KOORDINERE: – En nettovergriper kan være aktiv over hele landet. Da er det viktig at politiet koordinerer seg og deler informasjon om saker seg imellom, sier leder av hjelpetjenesten slettmeg.no, Hans Marius Tessem. Foto: Hampus Lundgren

Mann i 50-årene pågrepet: Etterforsket fem steder, tre henla

Anmeldelsen som førte til torsdagens pågripelse av trønderen er bare en av fem saker som politiet har opprettet mot samme Snapchat-profil. To politidistrikter har henlagt sine saker.

Håkon F. Høydal

Anders Bergan (grafikk)

Hampus Lundgren (foto)

Nå nettopp

– Det som bekymrer meg mest er at alle saker som denne rulles opp ved tilfeldigheter. Det må vi til livs.

Det sier Hans Marius Tessem, leder for slettmeg.no om saken hvor en mann i femtiårene torsdag ble pågrepet, siktet for voldtekt over nett av en 13 år gammel jente.

Anmeldelsen som førte til pågripelsen er bare én av fem saker opprettet mot personen bak Snapchat- og Instagram-kontoene som kontaktet jentene.

Frem til politiet i Oslo begynte etterforskning i november hadde ingen klart å identifisere personen. Tre politidistrikter hadde henlagt sakene.

I mars 2018 fortalte en da 15 år gammel jente at hun var blitt presset av en mann på Snapchat til å sende nakenbilder og -videoer av seg selv. Politiet i Trøndelag henla saken på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

I november 2019 fikk Agder politidistrikt informasjon om at en jente i begynnelsen av tenårene hadde sendt seksualiserte filmer og bilder av seg selv via Snapchat til flere personer, blant annet denne Snapchat-profilen. Saken etterforskes ennå.

I desember 2019 opprettet Sør-Vest politidistrikt en undersøkelsessak hvor en tenåring skulle ha mottatt penger i bytte mot seksualiserte bilder og filmer. Jenta hadde lagt til Snapchat-profilen. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

4. mars i år fortalte en 14 år gammel jente i Øst politidistrikt at hun hadde sendt seksualiserte bilder i bytte mot betalingskort fra Paygoo. 14 dager senere, 18. mars, ble saken henlagt under koden «ikke kjent gjerningsmann».

– Jenta var blitt kontaktet på Snapchat av en mann som hadde gitt henne et kontonummer og CVC-kode som hun skulle få handle på nettet med. Deretter hadde han bedt om bilder av henne. Jenta hadde ikke svart ham, men snakket med foreldrene sine, som så kontaktet oss, forteller påtaleansvarlig Cathrine Skovli-Olsson i Øst politidistrikt om sistnevnte sak.

Jenta hadde tatt skjermkopi av kontonummeret, slik at politiet kunne undersøke dette.

– Vi fikk vite at det var et forhåndsbetalt kort utstedt i Storbritannia, og det var så langt vi kom. Ut fra sakens karakter ble den henlagt, for på det tidspunktet var vi ikke klar over omfanget. Saken i seg selv er alvorlig, men det var ingenting som indikerte at den var så omfattende som den har vist seg å være, sier hun videre.

En måned etter henleggelsen ble Skovli-Olsson kontaktet av Astrup i Oslopolitiet, som opplyste om at de hadde saker som ledet til samme gjerningsperson.

På spørsmål om hvorfor de ikke undersøkte saken videre, svarer Skovli-Olsson:

– Dette er en ny type kriminalitet som er svært krevende å etterforske. Vi ser svært alvorlig på denne type saker, men slik som han hadde klart å skjule seg, hadde vi ingen mulighet til å gå videre med den.

Hans Marius Tessem fra slettmeg.no har i sitt arbeid sett eksempler på at politiet har jobbet med overlappende saker, uten å vite om det selv.

– Vi har flere saker hvor det er vi og ikke politiet som oppdager mønstrene og at det er samme gjerningsperson, sier han.

Personen bak Snapchat-profilen kan ifølge politiet knyttes til kjøp av opptil 290 betalingskort, kjøpt flere steder i landet:

Ett fellestrekk ved de fem sakene skal ifølge politiet være at flere av jentene som ble kontaktet, har delt mye personlige detaljer på sosiale medier.

– I vår sak snakket jenta med foreldrene sine. Det er ikke alle forunt å ha et så trygt hjem. Det å få kastet penger etter seg er noe som kan friste mange. Men det kan prege livet ditt senere hvis du ikke har klart å oppfatte at du er havnet i en uheldig situasjon. Vi har flere eksempler på at det er vanskelig å fjerne nakenbilder fra internett, sier Skovli-Olsson.

Saken i Agder politidistrikt er ennå under etterforskning. Her er den etterforskede Snapchat-profilen en av flere Snapchat-brukere som skal ha mottatt seksualiserte bilder fra en jente i tenårene.

Også i denne saken hadde jenta selv fortalt foreldrene om det som hadde hendt. Deretter gikk de til politiet.

– Vi vil foreta flere etterforskningsskritt for å avklare om det er begått straffbare handlinger, og om noen kan straffes for dem, sier politibetjent Jostein Thorsteinsson Metzler i Agder politidistrikt.

Publisert: 13.06.20 kl. 21:00

