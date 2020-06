KRITISK: Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim sier at folk ikke kan gi blaffen i smittevernreglene bare fordi saken er viktig for dem. Foto: Fredrik Solstad

Helgheim vil sende demonstranter i karantene

Jon Helgheim (Frp) ber helsemyndighetene pålegge demonstrantene i Oslo og Stavanger 14 dagers hjemmekarantene. Deltagerne bør ta de økonomiske konsekvensene av karantenen selv.

Nå nettopp

Lørdag var det en støttemarkering for «Black lives matter» i Stavanger. Over 4000 mennesker meldte sin interesse på Facebook og tusenvis møtte opp. Det er mer enn hva kommunen synes er forsvarlig.

Fredag var det demonstrasjon også i Oslo. Flere tusen dukket opp og regelen om én meters avstand ble ikke overholdt.

– Det er utrolig trist og skuffende at så mange mennesker gir fullstendig blaffen i andre folks liv og helse. Så bestemmer noen plutselig for å gi blaffen i alt og alle, på grunn av egen egosime og egen sak, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Frp til VG.

les også Bekymret før markering i Stavanger: Tusenvis demonstrerer

Han mener regjeringen har vært altfor svake i forsvaret av smittevernreglene i forbindelse med støttemarkeringene for «Black lives matter» i Stavanger og Oslo.

– Her har vi gjennom tre måneder ofret og forsaket nesten alt. Folk har måttet holde seg i ro, fått innskrenket rettigheter og ikke fått tatt farvel med sine nærmeste. Jeg lurer på når regjeringen skal slutte å vise forståelse for slike demonstrasjoner, og heller sette i verk tiltak for å beskytte liv og helse, sier han.

Foto: Carina Johansen

Store demonstrasjoner

Helgheim stiller derfor følgende skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i Stortinget:

«Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje?»

Til VG i går sa Mæland at hun har stor sympati og forståelse fort at folk vil markere avsky mot rasisme og drapet på George Floyd i USA, men at hun var bekymret for smittesituasjonen. Hun fryktet at den kan komme ut av kontroll.

Hun sa at det var viktig at politiet minner folk om å holde en meters avstand. I tillegg understreket Mæland at politiet ville gripe inn dersom det eskalerte på noen som helst måte.

– Politiet må gripe inn hvis det utarter seg, hvis det begås kriminalitet, hvis det begås straffbare handlinger. Men i utgangspunktet har jeg tillit til at folk faktisk har et grunnleggende ønske om å vise sine meninger og holdninger i denne saken, og ikke å skape trøbbel, sa Mæland til VG.

les også SV-Audun til Erna: – Ikke vær så irriterende høflig mot Trump

– Det er en hån mot alle de som har ofret alt i vår felles innsats for å beskytte folk i risikogruppene, sier Helgheim til VG om demonstrasjonene.

– Hva synes du om saken? Er den ikke viktig?

– Saken er fullstendig irrelevant. Vi har forsaket massevis av viktige saker gjennom tre måneder nå. Det at folk ikke kan ta farvel med sine aller nærmeste er også en svært viktig sak, sier Helgheim.

– Hvis alle tenker at min sak er så viktig at jeg kan bli blaffen i smittevernreglene, da kan andre folk bli smittet og i verste fall miste livet. Det hadde ikke fungert om alle var like store egoister, sier han.

FOLKSOMT: Tusenvis møtte i går frem foran Stortinget i Oslo i en støttedemonstrasjon mot drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd og mot rasisme. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vil sette folk i karantene

Helgheim mener at personene som likevel velger å delta i demonstrasjonene bør settes i karantene.

– Jeg mener at helsemyndighetene i det minste bør pålegge alle som har møtt opp 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen bør deltagerne forsørge økonomisk selv, sier han.

SE OGSÅ: VG fulgte gårsdagens demonstrasjoner i Oslo. Her kan du se hele sendingen.

– I dag er smitten i samfunnet mye lavere enn den var tidligere i år. Bør ikke det bety noe?

– At det er mindre smitte nå betyr bare at innsatsen har fungert. Dette er et massivt brudd på reglene. Ved så store brudd er det stor fare for at smitten blusser opp igjen. Det kan ikke forsvares. Det er en ingen unnskyldning at smitten har gått tilbake, sier han.

Publisert: 06.06.20 kl. 15:36

Les også

Fra andre aviser