Flyselskapene kan fylle opp setene – trosser råd fra FHI

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om tomme midtseter på flyene. Nå opphever samferdselsminister Knut Arild Hareide

Oppdatert nå nettopp

Hareide slapp nyheten for mediene solskinnet utenfor Statsministeren kontor torsdag ettermiddag.

– Vi får nå føringer som gjør at vi kan løse opp. Det tror jeg er klokt for det er mange som vil feriere i eget land, og om man følger reglene så er det trygt, forteller Hareide på pressekonferansen.

Årsaken til endringen er at det internasjonale regelverket ikke krever ledig midtsetet. Dette forteller Hareide at flyselskapene har ønsket å også ha i Norge, og han forteller også at det også vil være trygt med tanke på smitte.

– Det er veldig god aircondition og det vil være trygt å fly selv om midtsetet ikke vil stå tomt, sier Hareide.

Men han får lite støtte fra Folkehelseinstituttet, som har rådet mot å fylle opp midtsetene. Det forteller FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

TRYGT: Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det vil være trygt selv om midtsetet ikke vil stå tomt. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Ikke munnbind-krav

– Vi er godt fornøyd med at kravet om blokkering av midtsetet er fjernet, slik at vi fremover kan fylle flyene. Det betyr bedre lønnsomhet for oss som selskap og større fleksibilitet for kundene. Vi skal fortsatt gjøre vårt ytterste for å opprettholde godt smittevern ombord, forteller informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nilsen til VG.

Hareide forteller til VG at flyselskapene selv får velge om passasjerene skal bruke munnbind eller ei.

Sandaker-Nilsen forteller at Norwegian vurderer om de skal innføre krav om munnbind i det han prater med VG torsdag litt før klokken 16.

NRK erfarte dette tidligere torsdag. Der forteller regionsdirektør i NHO Nordland Daniel Bjarmann-Simonsen at denne endringen gjør at flere kan komme tilbake i arbeid igjen.

– Harmonisering av smittevernreglene med EU er kanskje det billigste stimuleringstiltaket vi har. Når flyene kan fylles vil hoteller, rorbuer, restauranter også kunne fylles. Det betyr at flere kommer tilbake i jobb og at vi igjen kan skape verdier til fellesskapet, sier Bjarmann-Simonsen til NRK.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 11.06.20 kl. 15:07 Oppdatert: 11.06.20 kl. 18:19

