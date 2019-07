Rauma-ordfører om utsikter til mange evakueringer: – Nitrist

RAUMA (VG) Det er laber stemning blant de evakuerte under Veslemannen, ifølge ordføreren. De risikerer en lang sesong med bevegelser i fjellet.

– Nå ble det veldig tidlig og stemningen er selvfølgelig ikke god, den er heller litt laber, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) til VG.

Etter at hastigheten i bevegelsene i fjellpartiet igjen avtok noe mandag morgen, har bevegelsene igjen økt mandag kveld. Rundt klokken 18 er hastigheten omtrent på samme nivå som da farenivået ble hevet til rødt søndag kveld.

– Bevegelsene har økt de siste par timene, forteller Lars Harald Blikra til VG mandag kveld. Han følger overvåkningen fra sitt kontor på Stranda.

Det regner lett ved fjellpartiet, og det er spådd mye regn de neste dagene.

Ordfører Hustad understreket at det etter forholdene går greit med de evakuerte, til tross for beskjeden som kom sent søndag om at de måtte ut av hjemmene sine.

– De har gjort det mange ganger før og dette folket her er jordnære og kjekke folk som tar beskjedene de får.

BEKYMRET: Ordfører Lars Olav Hustad i Rauma er redd det vil bli en sesong med flere runder med evakueringer for dem som bor i faresonen under Veslemannen. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Evakuert for tolvte gang

Det er tolvte gang de som er bosatt under det ustabile fjellpartiet Veslemannen – en kort kjøretur fra Åndalsnes – har vært nødt til å pakke sakene sine og dra fordi aktiviteten i fjellet har vært stor. Denne gangen er ni personer evakuert.

– Igjen så må jeg skryte av måten de har taklet det på, understreker ordføreren.

RASFARLIG: En ustabil del av fjellet Mannen i Rauma står i fare for å utløse ras. Ni personer er evakuert for boliger i faresonen. Bildet er fra i dag. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Tidligere har beboerne vært evakuert til en campingplass i nærheten av Mannen. Slik er det også denne gangen, men med tanke på at det nå er turistsesong, ser kommunen også på alternative løsninger.

– Det er veldig stort trykk på overnattingsplassene våre, så vi får se om vi klarer å finne andre løsninger etter hvert, sier Hustad.

PASSER PÅ: Sivilforsvaret har telt og varebil ved foten av fjellet Mannen. De passer på at ingen går for nær. Foto: Patrik Eian Fjeldstad, VG

Rekordtidlig aktivitet

Vanligvis begynner ikke aktiviteten i fjellet før på sensommeren eller høsten. Det er når frosten i fjellet forsvinner og vannet når ned til glidesoner nede i fjellet at det begynner å bevege på seg, heter det på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nettsider. I år har de store bevegelsene og den påfølgende evakueringen skjedd uvanlig tidlig

– Det at vi ser en så kjapp reaksjon på så lite nedbør så tidlig på sesongen tyder på at fjellet er svekket, sier vakthavende geolog Gudrun Dreiås Majala til VG.

Mandag formiddag gikk det et steinsprang fra fjellpartiet. Se det i videoen under.

Kan bli mange runder

Kommunen ser mørket på at det tilsynelatende kan bli en sommer og høst med evakuering i flere omganger.

– Vi ser vel omtrent samme på det som vi ser på været akkurat nå: Det er nitrist, så det kan bli mange runder ut og inn for de som bor der og det er bekymringen vår.

Han sier de er bekymret for at beboerne vil bli utsatt for en enda større belastning enn de allerede har hatt.

– Er det sånn at man håper at det skal rase?

– Det har vi håpet i 6 år, konstaterer Hustad.

Ser på sikkerhetstiltak

I slutten av forrige uke opplyste NVE at de nå ser på nye sikkerhetstiltak for beboerne under Veslemannen.

– Det er en jordvoll, en sikringsvoll, som skal ta av for et eventuelt skred, sier ordføreren og legger til at det forhåpentligvis vil gjøre at de som bor under Veslemannen fortsatt kan bo der hvis man får plass en slik voll i løpet av vinteren og våren neste år.

NVE opplyser at det må brukes litt mer tid på den tekniske løsningen på et slikt tiltak.

– Jordvollen er lys i tunnelen som gjør at de som bor der kan tenke at dette forhåpentligvis blir siste sesong, sier ordføreren.

