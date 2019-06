TRIKK, TRÅ OG TOG: I byvekstavtalen blir det mer penger til kollektivtrafikk, gå- og sykkelveier og Fornebubanen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Enighet om byvekstpakke: Fornebubanen er reddet

Regjeringen skal bidra med 8,5 milliarder kroner til byvekstavtalen i Oslo, og går med på å betale halvparten av Fornebubanen etter prisøkning.

– Vi har fått nødvendige forsikringer om at staten skal finansiere halvparten av Fornebubanen, slik at vi kan sette i gang bygging av banen i 2020, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Dette er et stort gjennomslag for Oslo og Akershus, supplerer Arild Hermstad, byråd for samferdsel og miljø.

I avtalen ligger 4,7 milliarder kroner til kollektivsatsing, 3,5 milliarder til gang- og sykkeltiltak og 300 millioner til jernbane.

Prisen for Fornebubanen er nå beregnet til 16,1 milliarder kroner i den siste kvalitetssikringen. Anslaget som lå på bordet da avtalen ble skrevet, var 11 milliarder kroner. Nå går regjeringen med på å betale halvparten av den nye prisen, men understreker at de ønsker å kutte kostnadene i samarbeid med Oslo og Akershus.

– Regjeringen mener at Fornebubanen er viktig og ønsker å realisere den. Vi står ved tidligere forpliktelser og dekker halvparten av utgiftene for Fornebubanen, statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.

– Stolt

Avtalen forplikter både Oslo og Akershus og staten, og går fra 2019 til 2029.

– Dette er en viktig milepæl i vårt felles anliggende om et godt bymiljø i hovedstadsregionen med bedre framkommelighet, bedre kollektivløsninger og en samordnet areal- og transportpolitikk. Jeg vil takke folkevalgte og fagfolk som har bidratt til at det nå foreligger en omforent avtale, sier Werp.

Hallstein Bjercke, leder i Oslo Venstre, er fornøyd med at byvekstavtalen nå signeres.

– Jeg er stolt over at Venstre i regjering har vært så krystallklare på at byvekstavtalene ikke skal røres. Nå går staten inn med 8,5 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gatetiltak langs riksvei, og stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. I tillegg er Oslo og Akershus enige om finansieringen av Fornebubanen, dette er en gledens dag, sier Bjercke.

Publisert: 26.06.19 kl. 14:04 Oppdatert: 26.06.19 kl. 17:27