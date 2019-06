INFISERT: Døren går inn til ett av høydebassengene tilknyttet Kleppevann på Askøy, der smittekilden til sykdomsutbruddet i kommunen stammer fra. Foto: Terje Bringedal, VG

72-åring fra Askøy som døde hadde blodforgiftning

Kvinnens dødsfall er ett av to som er blitt sett på i sammenheng med smitteutbruddet fra drikkevannet på Askøy.

72-åringen døde på Haukeland universitetssykehus 12. juni.

Hun ble lagt inn på sykehuset med mage- og tarmproblemer fire dager tidligere, men hadde også en alvorlig bakenforliggende sykdom, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Den foreløpige undersøkelsen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon. Det er påvist DNA fra campylobacter hos kvinnen og campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning, heter det i pressemeldingen som er sendt ut etter at politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten.

Det står videre at kvinnens imunforsvar var sterkt svekket som følge av behandlingen hun fikk og var dermed ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning.

– Patologens foreløpige konklusjon er at kvinnen fikk blodforgiftning av campylobacter fordi hun hadde en tarminfeksjon med denne bakterien, men at hun neppe ville fått blodforgiftning dersom hun ikke hadde hatt et redusert immunforsvar.

Dødsfallet til en ett år gammel gutt fra Askøy er også etterforsket i sammenheng med det infiserte drikkevannet. Også han hadde blodforgiftning. Den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at han hadde to bakterietyper, Streptokokker gruppe A og Caplyobacter jejuni.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig, kan ha hatt betydning for dødsfallet, men at det trolig var streptokokkene som medførte blodforgiftning ifølge en pressemelding 17. juni.

Det var 6. juni at sykepleiere på Askøy slo alarm da uvanlig mange pasienter med tilknytning til samme område kom inn med mage- og tarmproblemer. Samme kveld ble det sendt ut et kokevarsel til abonnenter tilknyttet drikkevannet fra Kleppevannet.

I etterkant er det estimert at rundt 2000 personer er blitt syke av smitten som ble spredt gjennom drikkevannet som har vært lagret i ett av vannverkets høydebasseng. 76 personer har vært innlagt på Haukeland universitetssykehus. Det aktuelle høydebassenget er stengt av, men innbyggerne må fortsatt koke vannet – trolig i flere uker til.

BEKLAGET: Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) beklaget vannskandalen i kommunen under kommunestyremøtet torsdag. Her er han avbildet med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) under hennes besøk i kommunen 17. juni. Foto: Tore Kristiansen, VG

Torsdag er det kommunestyremøte i Askøy. Der benyttet ordfører Terje Mathiassen (Ap) anledningen til å beklage vannkrisen, skriver Bergens Tidende.

– Jeg ønsker sterkt å si unnskyld, sa han.

Han konstaterte at tilliten til kommunen som leverandør av trygt vann er kraftig redusert eller kanskje ikke til stede.

Både rådmann Eystein Venneslan og varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) sluttet seg til beklagelsen og lovet at kommunen vil gjøre sitt for at noe lignende aldri vil skje igjen.

