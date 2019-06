KULDEPUMPE: Et lavtrykk i øst og et høytrykk i vest lager sammen nordavind som fungerer som en kuldepumpe neste uke. Foto: KART: StormGeo

Kuldeutbrudd på vei: Varsler to uker med hustrig sommer

Nyt varme junidager – for over helgen setter sommerværet inn først ett kuldestøt – og så ett til. Temperaturen i Oslo kan stupe med 16 grader!

Nå nettopp







– Det ser ut som om Oslo når 30 grader lørdag. I så fall ser det ut til at temperaturfallet blir kraftig – til 14–15 grader, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo til VG.

les også Slik blir ferieværet i Europa

Kaldt og surt

Han bearbeider langtidsvarsler for kraftbransjen – varslet som går inntil seks uker fram i tid.

– 14–15 grader i juni i Oslo er nokså kjølig, ja, normalen ligger på rundt 20 pluss. Men andre får det kjøligere. Bergen kommer neppe høyere enn 10–11 grader fra tirsdag av, og i Finnmark har min kollega tatt fram kart som viser snøgrense i fjellene. Men vi tror at vi ikke skal lavere enn 7 plussgrader i nord, sier han.

Les også: 17-åring døde i hetebølgen

Han forklarer den dramatiske kuldebølgen – kuldeutbruddet slik:

– Vi får en situasjon hvor det legger seg et lavtrykk øst for oss, over vestlige Russland, Finland og Baltikum. Samtidig danner det seg et svakt høytrykk vest for oss, i nordlige Atlanterhavet. Dette setter opp en nordvestlig vind.

HETT I PRAHA: En kvinne kjøler seg i en fontene i Praha torsdag da det var målt 34 grader i den tsjekkiske hovedstaden. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

Og vinden kommer direkte fra iskalde Grønland og vil lage kjølig vær og en god del gråvær og regn nordover kysten.

les også Voldsomt lokalt uvær: Tre falt over flere biler

Kuldeutbrudd nr. 2

Men så kommer kuldebølge nummer to:

– Torsdag og fredag oppstår en nokså lignende situasjon, med et svakt lavtrykk øst for oss – og noe høyere trykk vest i havet. Dette setter opp en nokså nordlig luftstrøm, som opprettholder den lave temperaturen hos oss.

Vinden i andre kuldebølge kommer rett fra Polhavet. Og selv om værsystemene er sommerlige og nokså svake, er kuldeutbruddet fra torsdag-fredag såpass bastant at det trenger nedover Kontinentet.

les også Sommervarselet 2019: Sensommeren kan bli varm

– Hetebølgen i Europa varer flere stedet inn i helgen, men ser ut til å bli fortrengt av kulden fra nord. Nordlige Tyskland og Benelux-landene og nordlige Frankrike får en kraftig dupp i temperaturer over helgen som følge av nordavinden, forklarer han.

Han mener det ikke ser helsvart ut for uken som begynner med mandag 8. juli:

– Det starter kjølig, men det er grunn til å tro at kuldeeffekten gir seg. Vi får neppe direkte varmt sommervær, men vi kan får en endring fra å ligge 4–5 grader under normalen til å ligge 1–3 grader under normalen, sier Frode Håvik Korneliussen.

Publisert: 29.06.19 kl. 11:42