POLITISJEF: Rune Skjold er seksjonssjef på finans- og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt. Foto: Fredrik Hagen

Politirazzia mot regnskapsførere i morges

Politiet og skatteetaten aksjonerer i morgentimene mot regnskapskontorer i Oslo og Akershus. To er pågrepet og siktet for økonomisk kriminalitet.

Nå nettopp

Et hundretall personer fra politi og skatteetaten rykket ut i morges. Omfattende beslag er foretatt på flere adresser. Aksjonen har vært forberedt i lengre tid.

– Saken er viktig for oss, for å ta ut aktører som medvirker til å tilrettelegge for straffbare forhold, sier seksjonssjef på finans- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt Rune Skjold til VG.

Han ønsker ikke å opplyse hvilket økonomisk omfang saken har eller konkretisere siktelsen mot dem som allerede er innbrakt.

– De som er pågrepet, skal først foreholdes siktelsen. Dessuten skal vi ha tak i litt flere, sier seksjonssjefen.

Han sier at de siktede har en sentral rolle på de involverte regnskapskontorene.

Skjold sier at den samordnede aksjonen kommer etter en gjennomgang av tidligere saker og politianmeldelser.

– Ut fra grundig analysearbeid og omfattende etterretning havner vi på aktører som vi gjør en ekstra innsats for å etterforske.

– På hvilken måte har de siktede bidradd til straffbare forhold?

– Ved å gjøre ulike grep i regnskaper som gjør at de tilrettelegger for skatteunndragelser og annen kriminalitet, sier seksjonssjef Skjold.

Politiet vil vurdere å fremstille de siktede for varetektsfengsling.

Publisert: 25.02.20 kl. 09:57

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser