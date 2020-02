KUTTER: Widerøe kutter 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter fra og med 4. mai Foto: Jan Ovind, VG

Widerøe slår tilbake: – Stemmer ikke at vi har fått avgiftslette

Widerøe har fått kritikk for å kutte i avganger etter å ha fått avgiftslette på 40 millioner. – Dette hevdes mot bedre vitende, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i flyselskapet.

Det har skapt sterke reaksjoner at Widerøe kutter 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter fra og med 4. mai. Men flyselskapet har også selv fått kritikk.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen, sa blant annet til VG mandag at rutekuttene er utrolig skuffende av Widerøe, og viste til avgiftskuttene regjeringen innførte fra januar.

– 40 millioner utgjør det for Widerøe. Deres svar er isteden nye kutt på kommersiell produksjon, sa han.

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), har sagt at han er glad for at flyselskapet fikk avgiftskutt i januar - men uten å bruke tallet 40 millioner.

Men Widerøe mener dette ikke stemmer.

– Avgiftene har økt

Silje Brandvoll sier at da Avinor var ferdige med å regne på avgiftsendringene fra regjeringen, var det slik at kuttet endte på 28 millioner i året. Men hun mener heller ikke dette er det riktige tallet.

– Disse avgiftskuttene gjaldt både de rutene som er del av anbudssystemet, og det kommersielle. Så vi måtte betale tilbake den avgiftslettelsen som gikk på anbudsruter. Så det ble i realiteten ni millioner. Når de så øker andre avgifter med 14 millioner, sitter vi igjen med netto avgiftsøkning på fem millioner mer, sammenlignet med året før, sier hun.

– Dere mener det er misvisende?

– Det er jo å si det pent. Det hadde vært veldig ålreit hvis noen kunne tatt kontakt med samferdselsdepartementet for å få de tallene, for vi synes jo at det er litt spesielt at dette hevdes mot bedre vitende.

Ut mot Widerøes rutekutt: – Vi er førbainna her oppe

KUTT: Et fly fra Widerøe dirigeres på rullebanen på Hammerfest flyplass. Fra mai blir det færre avganger og ankomster her. Foto: Ole Berg-Rusten

– Forholder oss til tall fra departementet

Høyres Finstad sier han står fast ved tallene som er oppgitt fra departementet. Han og Høyres stortingsrepresentanter fra Nord-Norge skriver også om avgiftskuttene i en kronikk i iTromsø tirsdag.

– Vi må forholde oss til departementet, og ikke en aktør med egeninteresser. Hvis det viser seg at tallene er feil, forventer jeg at departementet kommer med korrigerende tall til oss på Stortinget, sier Finstad.

– Men selv ikke Widerøe kan betvile at det har kommet endringer i avgiftene som har betydning for Widerøe – og at det er gjort med bakgrunn i at de skal få et bedre avgiftsnivå. Det har selvfølgelige fått positive konsekvenser for Widerøe.

Han sier han selvsagt er interessert i å finne en løsning

– Det betyr ikke at vi ukritisk skal bla opp pengeboken. Vi ønsker i utgangspunktet mer konkurranse på kortbanenettet – det har vi ikke i dag.

Få oversikt: Disse Widerøe-avgangene kuttes

Hareide: - Har ikke gått i talldiskusjon

– Vi har ikke gått i en talldiskusjon med Widerøe men, men jeg skal ikke bestride noe tall de legger frem. Det jeg har sagt er at samferdselsdepartementet reduserer en avgift fra 1. januar, og en fra 1. mars. Det ene er et bunnfradrag, og det andre er en innflyvningsavgift, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han mener tallet på 40 millioner stammer fra Avinors tidligere beregning av departementets avgiftsendring.

– Det vil vel alltid være bruttodeler og sånt - vi har bare sagt hvilke endringer vi har gjort. Det er et komplisert regnestykke, sier han.

– Vi er kjent med at Widerøe har beregnet dette annerledes nå og har derfor ikke brukt det i departementets kommunikasjon i denne runden.

Frykter lang omvei med fly fra Evenes: «En særdeles trist dag»

FØLGER MED: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han følger situasjonen tett. Foto: Mattis Sandblad, VG

