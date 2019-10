Torpedo hevder han fikk oppdrag om å drepe

Jan Erik Iversen (62) hevder at Kjell Inge Røkke ville ha ham til «å fjerne» den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal. Angivelig skal han ha blitt tilbudt 100 millioner kroner for oppdraget.

Den utpressingstiltalte 62-åringen starter sin forklaring med å fortelle at han møtte Kjell Inge Røkke (60) på Aker Brygge i 2000.

Der hevder han at ble spurt om å ta livet av den omstridte og straffedømte forretningsmannen Christer Tromsdal. Angivelig skal Tromsdal ha sittet på lydopptak som Røkke ville ha tak i, ifølge Iversen.

– Den mannen skal fjernes, sa Kjell Inge Røkke til meg. Jeg har betalt 100.000 kroner for det båndet, jeg skal betale deg tusen ganger mer for det oppdraget, sier tiltalte Jan Erik Iversen i vitneboksen.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Torpedoen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for et tosifret millionbeløp fra november 2017 til januar 2018.

Politiet mener at Iversen truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren dersom han ikke fikk utbetalt millionsummen.

Røkkes advokat svarer

Røkke skal etter planen forklare seg i retten klokken 13 tirsdag. Han har derfor ikke hatt mulighet til å svare på påstandene som torpedoen kommer med i Oslo tingrett.

Røkkes advokat, John Christian Elden, kommenterer i en SMS Iversens påstand om at torpedoen ble tilbudt 100 millioner kroner for å «fjerne» Christer Tromsdal «for godt»:

– Røkke svarer nok på det i retten. Første gang jeg hører en slik påstand, skriver Elden i en e-post til VG.

Senere i uken skal også Tromsdal vitne i retten.

– Jeg har ingen grunn til å tro at Kjell Inge Røkke skal ha ønsket å ta livet av meg. Jeg har ingen ønsker om å gå i strupen på Røkke. Vi har felles forretningsforbindelser, og ellers felles kjente. Jeg har ikke noe inntrykk av at Røkke vil meg noe vondt, sier Tromsdal til Dagbladet.

– Prislappen er 100 millioner

Bakgrunnen for det angivelige oppdraget skal ha sammenheng med den mye omtalte «båtsertifikatsaken».

Saken slo ned som en bombe i offentligheten tidlig på 2000-tallet, og det hele endte med at Røkke i 2005 ble dømt for å ha bestukket en offentlig tjenestemann, falsk forklaring og for å ha ført en 17,5 meter stor fritidsbåt uten gyldig skippersertifikat.

– Båtsertifikatsaken var at Røkke hadde kjøpt sertifikat gjennom Erik Øye, og at Øye hadde tatt opp ting på bånd at som ikke skulle se dagens lys, forklarer Iversen.

Bakgrunn: «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene»

BLE SKUTT: I 2004 ble Christer Tromsdal skutt i beinet av Jan Erik Iversen. Torpedoen ble senere dømt for brudd på våpenloven, etter at Oslo tingrett la til grunn at skuddet gikk av ved en tilfeldighet. Foto: Marte Vike Arnesen

Disse lydopptakene skal Tromsdal ha fått skylden for at eksisterte, og det skal ha vært frykt for at den omstridte forretningsmannen ville bruke dem på et vis som ikke var bra for Røkke.

Etter noen dager skal Iversen ha sagt «ja» til oppdraget.

– Oppdraget er at Christer Tromsdal skal fjernes for godt og prislappen er 100 millioner kroner. Han betaler meg 200.000 på konto en uke etterpå, sier torpedoen i retten.

VITNER SENERE: Kjell Inge Røkke tar etter planen plass i vitneboksen klokken 13 tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

les også Torpedo om springkniv: – Jeg kaller det tannpirker

Iversen hevder at Røkke trakk tilbake oppdraget noe senere, trolig i 2002.

Det skal ha skjedd under et trusemøte hos milliardærens daværende advokat, Ellen Holager Andenæs. Under møtet skal både Iversen og Røkke kun ha sittet i undertøyet, for å sikre at ingen gjorde opptak av det som ble sagt.

Hevder han fikk oppdraget på nytt

Senere skal Tromsdal igjen ha kommet på banen og truet med å bruke de angivelige lydopptakene. Den omstridte forretningsmannen skulle etter planen også vitne i retten om båtsertifikatsaken.

Les mer om båtsertifikatsaken her: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

les også Røkke hyret inn eks-polititopp som sikkerhet

Da hevder Iversen, som er kjent under kallenavnet «Jannik», at han igjen fikk oppdraget med å fjerne Tromsdal.

Angivelig skal det ha skjedd i et nytt møte hos milliardærens daværende advokat, Ellen Holager Andenæs.

Både Andenæs og Anna Nielsen, daglig leder ved Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, er stevnet som vitner senere i rettssaken.

– Jeg går rett inn og sier nå er Tromsdal kommet frem til at han skal ta deg og ødelegge hele båtsertifikatsaken for deg. Anna Nielsen blir helt hvit. Kjell Inge Røkke sier enkelt og greit; Jannik fjerner han. De vet hele tiden hva som vil skje med Tromsdal.

– Tre uker senere ringer Anna Nielsen meg, og sier når det gjelder deg og Tromsdalen, så må du kontakte John Christian Elden som din advokat. Det er sånn det blir, forklarer Iversen i retten.

Også Elden er stevnet som vitne senere i rettssaken.

Skutt i kneet

Tromsdal og Iversen møtte hverandre på Frogner i desember 2004. De snakket sammen i en bil. På et tidspunkt gikk det av et skudd.

Iversen forklarer seg om hendelsesforløpet.

– Jeg har bestemt meg for hva jeg skal gjøre med han. Jeg kommer inn i bilen, jeg skyter han i kneet. Jeg tror ikke jeg har truffet han, for han går ut av bilen. Han detter litt på siden, så sier han «du har skutt meg i kneet». «Ja», sier jeg, «du skal være glad jeg ikke har skutt deg i hue, ditt svin.»

Torpedoen ble pågrepet kort tid senere.

Senere ble Iversen dømt for brudd på våpenloven. Oslo tingrett la til grunn at skuddet hadde gått av ved en tilfeldighet.

Publisert: 08.10.19 kl. 11:00







