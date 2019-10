POLITISTASJON: Lillestrøm politistasjon var tidligere en del av Romerike politidistrikt. Da Øst politidistrikt ble opprettet i 2016, ble Romerike, Follo og Østfold politidistrikt slått sammen. Foto: Tore Kristiansen

Politiadvokat hadde våpenskap på kontoret

Øst politidistrikt bekrefter nå at flere kjente til at politiadvokaten hadde et privat våpenskap på sitt kontor på politistasjonen i Lillestrøm. Likevel var det ingen som slo alarm.

Politiadvokater er jurister som ikke er med ut på skarpe oppdrag eller bruker våpen i forbindelse med sitt arbeid.

Den aktuelle politiadvokaten, Peter Ristan, var en aktiv våpensamler.

Etter å ha blitt avslørt gjennom politioperasjonen Bonanza, valgte Ristan å ta livet sitt i februar 2017. I etterkant ble det funnet over 400 våpen på et hemmelig lager som tilhørte ham, skrev VG på lørdag.

– Det var kjent blant flere at politiadvokaten hadde et våpenskap på kontoret. Det var ikke skjult, men sto godt synlig, svarer Øystein Stavdal Paulsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Øst politidistrikt, på en e-post der VG har stilt flere spørsmål om dette.

BESLAG: Gjennom etterforskning i operasjon Bonanza ble det funnet flere hundre ulovlige våpen på et hemmelig lager på Kløfta. Våpnene tilhørte politiadvokat Peter Ristan, som var en våpensamler. Foto: POLITIET / POLITIET

Har ingen forklaring

VG har spurt Øst politidistrikt om det er lovlig å ha våpenskap på jobb for en politiadvokat.

– I følge våpenforskriften skal private våpen oppbevares på folkeregistrert adresse. Det er derfor ikke anledning for politiansatte å ha private våpenskap eller oppbevare private våpen på arbeidsplassen. Hvorfor det skjedde i tilfellet med den avdøde politiadvokaten, klarer vi ikke å gi noe godt svar på, svarer Paulsen.

I Øst politidistrikt er det i dag ingen tidligere eller nåværende ledere som kan svare på hvordan Ristan eventuelt fikk tillatelse til å ha våpenskap på sitt kontor – eller som tar ansvar for dette.

les også Pensjonert politimann: Jeg varslet om politiadvokaten

Sjekket med flere ledere

– Vi har også vært i kontakt med flere som på ulike tidspunkt var politiadvokatens ledere i Romerike politidistrikt (ett av flere politidistrikt som ble slått sammen til Øst politidistrikt i 2016, red. anm.), uten at dette har kunnet belyse om våpenskapet var avklart med ledere eller andre, skriver Paulsen.

Han forteller at den fungerende ledelsen på Romerike gjorde egne undersøkelser rundt bakgrunnen for at politiadvokaten hadde våpenskap på kontoret i forbindelse med dødsfallet – «uten at man fikk brakt på det rene om det var gitt noen form for tillatelse til dette.»

Det finnes ingen dokumenter eller korrespondanse fra undersøkelsene som ble gjort, opplyser Paulsen.

Øst politidistrikt har også sjekket arkivet til det nedlagte Romerike politidistrikt. De har ikke funnet noen korrespondanse om våpenskapet.

POLITIMESTERE: Steven Hasseldal (t.v) var politimester i Øst politidistrikt fra 1. januar 2016 og frem til i høst, men jobber i dag som sjef for Utrykningspolitiet. Bjørn Vandvik var politimester i Romerike politidistrikt fra 2013 og deretter fungerende leder på Romerike i det nye Øst politidistrikt frem til 31. januar 2017. Vandvik er i dag visepolitimester i Oslo politidistrikt. Foto: Trond Solberg / Tore Kristiansen

Spesialenheten ikke varslet

I en e-post til VG bekrefter Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, at de ikke har vært kjent med «påstanden fra VG om at han hadde et våpenskap på kontoret.»

Øst politidistrikt har ikke besvart VGs spørsmål om de på noe tidspunkt varslet Spesialenheten.

Fredag ettermiddag kunne Øst politidistrikt heller ikke svare på hva de nå gjør videre med disse opplysningene.

les også Politidirektoratet ignorerte våpen-anbefalinger i seks år

– Dersom politiet gjennom etterforsking eller andre undersøkelser har opplysninger om mulige straffbare forhold som burde anmeldes til Spesialenheten, legger vi til grunn at det meddeles enheten, skriver Kleppe.

I en annen e-post skriver hun:

– Opplysningene fra VG gir ikke grunnlag for nå å iverksette ytterligere etterforskning fra Spesialenhetens side, skriver Kleppe.

Politidirektoratet (POD) bekrefter også overfor VG at de ikke var kjent med opplysningene om våpenskapet.

NEST-SJEF: Guro Glærum Kleppe er assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, som etterforsker mulige straffbare forhold begått av politiansatte i tjenesten. Foto: Frode Hansen

Eks-politimester viser til andre

Peter Ristan var ansatt i Romerike politidistrikt fra 2012, og etter dette i det sammenslåtte Øst politidistrikt frem til sin død i februar 2017.

VG har vært i kontakt med alle politimesterne i denne femårsperioden.

Steven Hasseldal var politimester i Øst politidistrikt fra 2016 og frem til i høst.

– Jeg var ikke kjent med at politiadvokaten hadde våpenskap på sitt kontor. Jeg ville ikke gitt tillatelse, skriver Hasseldal i en e-post.

– Når ble du informert?

– Jeg husker ikke nøyaktig når jeg ble informert, men ble informert om at de ikke hadde funnet ut om at det var gitt noen form for tillatelse, svarer Hasseldal.

Han svarer ikke på gjentatte spørsmål om hvilke vurderinger han gjorde rundt informasjonen han mottok, deriblant om Spesialenheten skulle varsles eller ikke.

Foto: POLITIMESTERE: Jørgen L. Høidahl (t.v.) gikk av som politimester i Romerike politidistrikt 31. desember 2012. Bjørn Hareide var deretter politimester på Romerike frem til Bjørn Vandvik tok over i juni 2013. Foto: Mattis Sandblad / Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Besvarer ingen spørsmål

Nåværende visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, var politimester i Romerike politidistrikt fra juni 2013 og deretter fungerende leder på Romerike frem til 31. januar 2017.

Som VG skrev sist lørdag, beklaget han i et brev overfor POD at VG var blitt gitt innsyn i straffesaken som Oslo politidistrikt opprettet mot politiadvokaten.

Vandvik besvarer nå ingen av VGs spørsmål om våpenskapet.

– Spørsmål om Spesialenheten ble varslet den tiden jeg jobbet som politimester/fungerende leder i Romerike henvises til Øst politidistrikt, skriver Vandvik.

les også Fant «destruert» maskinpistol på politiadvokatens våpenlager

– Hadde reagert

VG har også vært i kontakt med Jørgen L. Høidahl og Bjørn Hareide, som var politimestere på Romerike i 2012 og første halvdel av 2013. Ingen av dem kjente til Ristan, eller våpenskapet, forteller de.

– Jeg håper jeg hadde reagert om jeg hadde fått signaler om noe slikt, sier Hareide.

– Mener du at dette er opplysninger som burde vært meddelt Spesialenheten?

– Ja. Hvis det viser seg at vedkommende hadde slikt ureglementert på arbeidsplassen, ville jeg vel fått utenforstående til å se på det, svarer han.

