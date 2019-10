BILDE AV SØNNEN: - Vi vet at Ståle var veldig nøye i alt han gjorde. Han var kanskje den mest erfarne Hercules-piloten på skvadronen, sier foreldrene Helge og Karin om sønnen som mistet livet i Kebnekaise-ulykken. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Foreldrene til fartøysjefen: Kebnekaiseulykken må etterforskes på nytt

YTRE ENEBAKK (VG) Etter å ha mistet sin sønn da et norsk militærfly krasjet inn i Sveriges høyeste fjell, var foreldrene sjokkerte over å se hvordan politiet gjennomførte sin etterforskning av ulykken.

Nå nettopp







– Jeg sa til Karin med en gang at den etterforskningen ikke holdt mål. At politiet lot Militærpolitiet gjøre avhørene av en ulykke i Luftforsvaret blir som å sette bukken til å passe på havresekken. Jeg skjønte ikke at det kunne være mulig, sier Helge Mathisen (77), mens han ser bort på sin kone Karin Garberg Mathisen (76).

Hun nikker. Hun er enig. Også hun mener det virker som at politiet tok for lett på etterforskningen av en ulykke der fem menneskeliv gikk tapt.

– Vi var rimelig overrasket og sjokkerte, forteller de to, som har tatt imot VG i sitt hjem i Ytre Enebakk.

På en benk i stuen står et innrammet bilde av sønnen de mistet. Et annet, der han står fremfor et Hercules-fly, er utstilt i entreen.

BAKGRUNN: Mener ulykken kunne vært unngått

FARTØYSJEF: Ståle Garberg var fartøysjef på ulykkesflyet. Dette bildet har foreldrene i ramme i stuen. Foto: Forsvaret

Ingen egne avhør

Tirsdag publiserte VG en artikkel om politiets etterforskning av Kebnekaise-ulykken, der fem nordmenn mistet livet. Der kom det blant annet frem at politiet ikke gjorde noen selvstendige avhør da de skulle finne ut om det var grunnlag for å stille Luftforsvaret strafferettslig ansvarlig i forbindelse med ulykken. De to eneste avhørene som ble gjort ble foretatt av Militærpolitiet.

Blant det politiet skulle forsøke å komme til bunns i var hvordan Luftforsvarets rutiner for planlegging av flygninger var. I rapporten som den svenske havarikommisjonen skrev etter ulykken fikk Luftforsvaret kritikk på dette området.

I en lengre reportasje i VG på lørdag stod en varsler, som selv var pilot på avdelingen ulykkesflyet tilhørte, frem og fortalte at skvadronen ikke fulgte det gjeldende regelverket for planlegging. Han hadde flydd samme rute som ulykkesflyet tidligere samme dag. Han ble aldri avhørt av politiet.

SØK: Vrakrester var spredt over et stort området under fjelltoppen. Foto: Roger Vikstrøm / EXPRESSEN

En av Norges mest erfarne etterforskningsledere, Arnfinn Sandstad, sa tirsdag til VG at han var forbauset over at politiet ikke gjorde noen egne avhør i saken og at varsleren ikke var avhørt.

– Det virket som at politiet tok lett på etterforskningen, mener Sandstad.

Håper på gjenopptagelse

Det er følelsen foreldrene til Ståle Garberg også har hatt i de fire årene som er gått siden saken ble henlagt. De føler de i realiteten aldri har fått svar på om det faktisk er grunnlag for å straffe Luftforsvaret

– Vi mener det kan være det. Sakene i VG de siste dagene gjør det enda mer aktuelt å finne ut dette. Jeg mener det varsleren forteller understøtter det jeg har trodd hele tiden, sier Helge.

ÅPNER FOR GJENNOMGANG: Førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland sendte tirsdag et brev til politimesteren i Nordland og Generaladvokaten. Foto: Jørgen Braastad

Politiet selv har opplyst til VG at de mente etterforskningsmaterialet de fikk fra Militærpolitiet sammenholdt med rapporten fra havarikommisjonen var tilstrekkelig for å fatte en avgjørelse.

Nå kan det hende at politiet må se på saken på nytt. Etter at VG tok kontakt med førstestatsadvokaten i Nordland, som var den som i 2015 besluttet å henlegge politisaken, med spørsmål rundt etterforskning har han sendt et brev til politimesteren i Nordland, samt Generaladvokaten.

Der åpner Geir Fornebo for å gjenoppta etterforskningen, og ønsker de to instansene sine innspill på det. Politimesteren i Nordland sa tirsdag til VG at de nå vil se på saken før de sender sitt svar til Statsadvokaten.

– Det er veldig bra at Statsadvokaten gjør dette. Det kan gi nye svar, sier Helge.

– Vi håper absolutt at saken blir gjenopptatt, skyter Karin inn.

VARSLER: Mannen var kollega med de fem som omkom i Kebnekaise-ulykken. Foto: Jostein Matre

Varsler: - Dette jeg håpet på

Også varsleren som VG skrev om på lørdag er glad for den siste utviklingen i saken. Han sier han ikke er overrasket over at Statsadvokaten, nå som det har blitt kastet et nytt lys over saken, vurderer en gjenopptagelse av etterforskningen.

– Jeg synes det er riktig at det skjer. Det var blant annet dette jeg håpet på da jeg for snart to år siden leverte mitt varsel, sier han.

Varsleren er selvsagt klar over at brevet fra Statsadvokaten til politiet og generaladvokaten ikke er ensbetydende med at det faktisk blir en ny etterforskning av om Luftforsvarets rutiner for planlegging av flygninger var gode nok. Men han sier han virkelig håper at det nå kommer til å skje.

les også Kebnekaise-ulykken: Politiet lot Militærpolitiet gjøre avhør av forsvarsansatte

– I så fall vil det overraske meg om politiet ikke ender opp med en konklusjon om at vi den gangen ikke drev planlegging i henhold til det gjeldende regelverket.

I etterforskningen som ble henlagt for fire år siden ble varsleren aldri avhør.

– Det forventer jeg at jeg blir denne gang dersom saken nå blir gjenopptatt, sier varsler, som poengterer at han hele tiden har ment at dersom skvadronen hadde fulgt regelverket for planlegging tilbake i 2012 kunne hele ulykken vært unngått.

Luftforsvaret opplyser til VG at de er kjent med siste utvikling i saken, men skriver i en e-post at de har ingen kommentarer til at statsadvokaten åpner for å etterforske saken på nytt.

ETTERLATTE: Selv om Helge Mathisen og Karin Garberg Mathisen mener det kan være grunnlag for strafferettslig ansvar for Luftforsvaret, roser de organisasjonen for måten de ble fulgt opp etter at sønnen Ståle omkom i flyulykken. Foto: Hallgeir Vågenes

Koma

Da ulykken skjedde var Helge og Karin på reise til USA. Det var Ståles bror som ringte med den tragiske beskjeden. De beskriver det som helt forferdelig å miste den ene av to sønner.

– Jeg gikk egentlig i en slags koma i to år etterpå, sier Helge, og forklarer at det fremdeles er det første han tenker på når han våkner om morgenen.

– Man kommer aldri over det, sier Karin.

De to trøster seg med at det hele gikk fort. Trolig meket verken fartøysjef Ståle Garberg, eller de fire andre om bord noen ting.

– Men det er uansett rimelig jævlig, slår faren som mistet sin sønn altfor tidlig fast.

Publisert: 04.10.19 kl. 17:32







Mer om