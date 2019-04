MER ELLER MINDRE PENGER? I dag ble innstillingen til ny arvelov avgitt fra Stortingets justiskomité. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Slik blir den nye arveloven

Nå foreligger innstillingen til ny arvelov og denne sikrer barna mer arv. Men de vil ikke ha krav på mer enn 15 G – som i dag utgjør rundt 1,5 millioner kroner.

Regjeringen gikk først offensivt ut og ville øke minstearven til 2,4 millioner kroner til hvert av barna i sitt opprinnelige forslag til ny arvelov. Men det ender nå med at listen legges nesten én million lavere.

– Vi har justert noen av forslagene etter å ha lyttet til tilbakemeldingene vi fikk fra folket under behandlingen, sier Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann.

I dag ble innstillingen avgitt fra Stortingets justiskomité og så skal Stortinget votere over loven den 9. mai. Men siden regjeringspartiene H, Frp, V og KrF støtter innstillingen vil den ifølge Frølich bli vedtatt slik den foreligger nå.

Solveig Horne (Frp), som sitter i justiskomiteen, har tidligere sagt til VG at partiet har mottatt mange henvendelser fra vanlige mennesker som reagerte på den kraftige foreslåtte økningen til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år og det barna har krav på vil dermed øke i takt med prisutviklingen. Differansen mellom det opprinnelige lovforslaget og det regjeringspartiene nå er enige om i innstillingen, er i dag 968 830 kroner.

VARSLER ENDRINGER: Peter Frølich på Høyres landsmøte i mars i år. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

En million i dag

To tredeler av formuen til arvelater er pliktdelsarv for livsarvingene. Men pliktdelsarven er i dag aldri større enn en million kroner til hvert av barna. Den har stått stille i over 30 år. Det som er nytt nå, er at den vil justeres opp årlig. inflasjonen.

Med testament kan man begrense barnas arv til to tredeler av boet og ifølge det opprinnelige lovforslaget skulle de ha krav på minst 25 ganger folketrygdens grunnbeløp eller 2,4 millioner kroner hver, hvis boet var stort nok.

Advokat Randi Birgitte Bull har tidligere gitt uttrykk for at det ikke ville vært unaturlig at minstearven økte til 25 G siden en million kroner i 1985, det året da dagens minstearv ble innført, tilsvarer rundt 2,4 millioner i dag.

Nytt om testament

Det finnes flere formkrav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Ett av dem er at vitnene må være til stede samtidig. Dette foreslås ikke videreført i den nye loven som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 samt skiftelovens regler om dødsboskifte.

