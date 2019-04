STREIK: Fredag var det veldig stille i innsjekkingsområdet til SAS. Nesten alle avganger var kansellert fordi pilotene streiker. Foto: MATTIS SANDBLAD

SAS-streiken: - Jobber på spreng for å få passasjerer booket om

Lørdag er 70 prosent av SAS-avgangene kansellert. Det rammer 35.000 passasjerer. SAS jobber på spreng for å sende passajerene med andre flyselskaper. Sjekk hva du har krav på!

1.409 piloter i Sverige, Danmark og Norge er i streik, ifølge den skandinaviske pilotforeningen i SAS, SPG. De eneste flyene som selskapet har i trafikk er enten de som er drevet av deres irske datterselskap SAIL med baser i Malaga og London, eller den innleide produksjonen med mindre regionalfly.

– Vi kan ikke akseptere pilotenes krav. Det ville gitt en kostnadseksplosjon, sa konsernsjef SAS, Rickard Gustafson på telefon med E24 fredag ettermiddag.

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank følger SAS tett. Han regner med at flyselskapet taper mellom 60 og 80 millioner svenske kroner for hver dag flyene står på bakken.

Kansellerer 70 prosent

- Vi har jobbet på sprengt for å booke om passasjerer og har sendt dem over hele verden med BA, KLM, Air France, Finnair,Turkish og Emirates. Mange tusen passasjerer har kommet seg avgårde. Vi er overrasket over at vi har fått det til, sa kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen fredag kveld.

Hans oppfordring til lørdagens SAS-passasjerene er å sjekke på sas.no om reisen går.

– Noen fly går som normalt fordi enkelte piloter ikke er en del av streiken. Disse flyr litt overalt, blant annet til London og Malaga. Men også noen innenlandsruter flyr lørdag, sa Johansen.

PÅ BAKKEN: Kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Når en rute blir kansellert, starter SAS umiddelbart jobben med å endre billetten. Når setet er klar på et annet fly, får passasjeren en sms eller en epost.

Det var akkurat det som skjedde med Falk (7) og pappa Jan Tore Klausen (34) fra Ålesund i går. De satt slukøret på Gardermoen og fryktet at Falsk første fotballtur til England med pappa, skulle ende der. Men fredag kveld reiste de til England via Gøteborg, etter at SAS fikk booket dem om fra Oslo-London avgangen som ble rammet av streiken.

– Vi har fått en helt fantastisk hjelp. Jeg hadde ikke trodd at det skulle ordne seg på denne måten, jeg trodde kanskje vi måtte vente til i morgen. Vi er veldig fornøyde, sa pappa Jan Tore da fotballkrisen var avverget. Søndag skal han og sønnen se favorittlaget Leeds spille mot Aston Villa.

HURRA: Gutteturen til Falk (7) og Jan Tore Klause (34) til Leeds er reddet! Her er de på vei til Oslo for å slå i hjel noen timer før de har fått kveldsfly via Göteborg til England. Foto: Privat Foto: Privat

– Turnus er viktigst

Dette kan du kreve - og dette gjør SAS

Passasjerene som får sine reiser kansellert , har i noen tilfeller rett på å få penger tilbake:

* Hvis billetten ble bestilt gjennom SAS og har et billettnummer som starter med 117, kan du søke om refusjon på selskapets hjemmeside. Hvis du har bestilt via reisebyrå eller turoperatør, er det de som må endre billetten eller behandle refusjonskravet. SAS gir kompensasjon til personen/selskapet som utførte bestillingen.

* Hvis SAS tilbyr deg en alternativ flygning innen 24 timer etter din opprinnelige avgang, men du selv velger å arrangere din reise, vil du ikke få kompensert for billetten din. Men du har fremdeles krav på full refusjon av din ubrukte SAS-billett.

* Når SAS-billetten er kansellert, dekker ikke selskapet kostnader for måltider eller hotellinnkvartering under forsinkelsen.

Kvitteringer

* Hvis ikke SAS kan endre billetten din til en flygning med avgang innen 24 timer etter opprinnelig avgang, kan du bestille billett hos et annet flyselskap, ta tog/buss eller leie bil. Da kompenserer SAS deg for differansen mellom prisen for din ubrukte SAS-billett og prisen for din nye, alternative transport. Du må ta vare på alle kvitteringer for å få kompensasjon.

* Hvis du velger å bestille alternativ transport, må du kansellere din billett med SAS for å få refusjon for din ubrukte billett. Prisen for den alternative transporten må være i samme prisklasse som din opprinnelige billett, og den må også være på sammenlignbare transportvilkår.

* Hvis du velger å kjøpe en ny flybillett med en annen transportør, vil SAS kun gi deg kompensasjon for en reise i samme serviceklasse som din opprinnelige SAS-billett.

* Forsikringsselskapet ditt kan svare på om det dekker noen tilleggskostnader.

Overnatte?

Hvis forsinkelse gjør at at du trenger overnatting, ber SAS deg bestille hotellrom og ta vare på kvitteringen.

* Selskapet kompenserer for 250 euro eller 2400 kroner pr natt pr rom.

* SAS kompenserer gir deg matkuponger hvis du blir mer enn to timer forsinket på grunn av streiken. Fordi så mange passasjerer blir rammet, oppfordres passasjeren til kjøpe mat selv og legge fram kvittering for refusjon. Selskapet dekker maksimalt 50 euro pr dag for mat.

Hvis streiken gjør at du trenger overnatting, vil SAS kompensere for transport mellom flyplassen og overnattingsstedet ditt, såfremt du kan vise kvitteringene. Dette inkluderer kostnaden for bussbilletter eller lokale T-banetjenester til og fra flyplassen. Taxiutgifterkompenseres bare hvis ikke noen andre transporttyper er tilgjengelige.

* Hvis du selv vil endre en kanselleret reise til et senere tidspunkt, kontakter du kunderservice eller reisebyrået. Charterreisende som flyr med SAS nummer SK 7000–799 skal kontakte turoperatør.

* Hvis SAS-flygningen din har blitt kansellert eller er mer enn tre timer forsinket, og du ikke lenger ønsker å reise, har du krav på full refusjon for billettdelen du ikke har brukt.

* Hvis du selv kansellerer billetten, vil ikke SAS være pålagt å tilby assistanse som måltider og innkvartering.

