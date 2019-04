KARRIEREHOPP: Marte Gerhardsen er kanskje best kjent som leder for venstresidens tankesmie Agenda i flere år. Her er hun fotografert på LO-kongressen i 2017. Foto: Trond Solberg, VG

Marte Gerhardsen overtar Astrid Søgnens gamle jobb

Marte Gerhardsen (46) blir ny utdanningsdirektør i Oslo etter Astrid Søgnen (67) som gikk av mot sin vilje.

Oslo kommune melder i en pressemelding fra byrådens kontor at Gerhardsen er innstilt av byrådet til jobben, som regnes som en av de mest innflytelsesrike lederstillingene i kommunen.

Utdanningsetaten i Oslo er Norges største kommunale etat. Marte Gerhardsen kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet – etter at hun i flere år var leder for Tankesmien Agenda.

Politiker-familie

Marte Gerhardsen er datter av tidligere statsråd Tove Strand og tidligere byrådsleder i Oslo, Rune Gerhardsen. Hun er barnebarn av mangeårig statsminister og Ap-leder Einar Gerhardsen.

Hun vil etter planen tiltre stillingen 5. august.

– Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Osloskolen videre sammen med 15.000 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi skal sørge for at alle elever har et godt og trygt læringsmiljø, og at de får kunnskapene de trenger for å være med å forme fremtiden. Alle medarbeidere i Osloskolen gjør en utrolig viktig jobb, og min oppgave sammen med resten av Utdanningsetaten blir å legge til rette for gode arbeids- og læringsmiljøer både for elever og medarbeidere, sier Marte Gerhardsen i en pressemelding.

TIDLIGERE LEDERTRIO: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, midlertidig utdanningsdirektør Kari Andreassen og tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen (fra venstre) fotografert under høringen om tilstanden i Utdanningsetaten i fjor. Foto: Trond Solberg, VG

Det var til sammen 19 søkere til stillingen som direktør i Utdanningsetaten.

Gerhardsen overtar stillingen som utdanningsdirektør i Oslo etter Astrid Søgnen, som gikk av fra stillingen før jul i fjor etter 18 år som sjef for Osloskolen.

Søgnen hadde i likhet med Marte Gerhardsen Ap-bakgrunn, men var mest kjent for både å skape sterke resultater for Oslo-skolen og for å være en omstridt etatsleder i Oslo kommune.

Forventninger

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for oppvekst og kunnskap mener Utdanningsetaten vil få en svært kompetent leder i Gerhardsen og sier hun har store forventninger til henne.

– Hun har ledet store og komplekse fagmiljøer og har gjennomført endringsprosesser. Hun viser god rolleforståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon i et parlamentarisk styringssystem, sier Thorkildsen.

Gerhardsen sier hun er glad og ydmyk over muligheten.

Selve ansettelsen av Gerhardsen i stillingen vil bli formelt foretatt av byrådet i Oslo om få dager.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet til fornyelse én gang.

