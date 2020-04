Olga Esbensen - den heltemodige husmoren

Under krigen var Olga Marianne Esbensen (100) tidlig i 20-årene og hadde to små barn å ta seg av. Samtidig var hun med på å skjule to partisaner i fjøset.

Stian Eisenträger

Andrea Gjestvang (foto)

Oppdatert 13. april

Under krigen var Olga Marianne Esbensen (100) tidlig i 20-årene og hadde to små barn å ta seg av. Samtidig var hun med på å skjule to partisaner i fjøset.

Fra andre aviser