REAGERER: Leder i Norsk medisinstudentforening Håvard Ulsaker. Foto: PRIVAT

Medisinstudenter oppfordret til å jobbe gratis

I en annonse på nettsidene sine oppfordret Universitetet i Oslo legevikarer og medisinstudenter til å melde seg til frivillig arbeid, fordi coronaviruset skaper økt press på sykehusene. Men de skulle ikke få lønn.

Det er medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus som trenger legevikarer og studenter, ifølge annonsen som ble lagt ut på UiO sine nettsider søndag formiddag.

Søndag ettermiddag var annonsen fjernet.

«COVID-19 epidemien har skapt en situasjon med økt press på sykehusene, bl.a. fordi noen av helsearbeidere i Medisinsk klinikk må holdes i karantene. Samtidig er det økt behov for drift av Corona-testing poliklinikk og lignende oppgaver.

Vi ønsker at modul 8 medisinstudenter med midlertidig lisens melder seg frivillig til å kunne stå til rådighet når vi trenger dem som ekstrahjelp. Det er ikke avsatt midler til denne funksjon», skrev universitet.

«IKKE AVSATT MIDLER»: Slik så annonsen som nå er fjernet fra Universitetet i Oslo sine nettsider ut.

– Veldig spesielt

Leder i Norsk medisinstudentforening Håvard Ulsaker forteller at mange legestudenter har kontaktet foreningen etter at annonsen ble publisert, fordi de er opprørte over at sykehuset mener de skal jobbe gratis.

– Det er mange studenter som har reagert sterkt på det, og det gjør vi også. Vi stiller veldig gjerne opp i den beredskapssituasjonen samfunnet nå står i, og får massevis av henvendelser fra medlemmer som ønsker å bidra. Men vi er også tydelige på at når vi stiller oss i førstelinjen må vi også kompenseres for det, sier Ulsaker til VG.

– Andre helseforetak har lagt ut lignende annonser, men der har det tydelig kommet frem at arbeidet skal skje i ordnede rammer. Jeg synes det er veldig spesielt at Oslo universitetssykehus mener vi skal jobbe gratis.

– Studentene er ikke der i en opplæringssituasjon, de er der for å gjøre en jobb, og da skal de ha lønn på lik linje med andre arbeidstagere.

Ulsaker forteller at foreningen allerede har vært i kontakt med klinikkleder ved Oslo universitetssykehus angående saken.

– Vi fikk beskjed om at de skulle se på saken i et ledermøte på mandag.

Ulsaker oppfordrer medisinstudenter som ønsker å bidra med kompetansen sin i coronasituasjonen til å ta kontakt med arbeidsgiveren de allerede har.

– Vi har forståelse for at det viktigste i den situasjonen vi står i er bemanning, men det må skje i ordnede rammer.

Søndag gikk helseminister Bent Høie (H) og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ut og lokker med økonomiske gulrøtter for å få landets lege- og sykepleierstudenter til å melde seg til tjeneste ved landets legekontor og sykehus.

– Det er åpenbart en tanke fra myndighetene at studentene skal få betalt, og da synes jeg det er enda merkeligere at OUS gjør som de gjør, sier Ulsaker.

– Vi skjønte at annonsen ble feil

Forskningsleder Dan Atar ved Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus forteller at annonsen ble fjernet søndag, fordi sykehuset fikk sterke reaksjoner fra medisinstudentene.

– Vi skjønte at annonsen ble feil, og derfor har vi nå trukket den, sier Atar til VG.

– Det er forståelig at studentene ikke vil tilby en tjeneste uten lønn. Annonsen ble lagt ut etter at vi fikk henvendelser fra enkelte studenter som ønsket å jobbe frivillig. Vi har nå revidert synet vårt.

Atar forteller at OUS nå ser på muligheter for at coronajobbingen kan inngå i studentenes obligatoriske praksis.

– Det mener jeg er en real og god løsning, sier Atar.

– Dere vil ikke tilby dem lønn for at de skal kunne bidra med kompetansen sin i dagens coronasituasjon?

– Det må avklares, for jeg har ikke en lønnspose i armene. Dette er folk i utdanning, og de har ikke formell kompetanse. Det finnes i dag, så vidt jeg vet, ikke noe ordning som gjør at vi kan lønne ekstra arbeidskraft som legestudenter og sykepleiestudenter ved OUS.

– Annonsen var et forsøk på å være kreativ i den helt unike situasjonen vi står i. Vi tror en jobb på Medisinsk klinikk kan være spennende og lærerik. Men da vi fikk beskjed fra studentene om at et slikt opplegg ikke var lurt, så fjernet vi annonsen, sier klinikksjef ved Medisinsk klinikk Morten Mowe.

– Per i dag har vi ikke noe budsjett til å betale studentene. Vi får se hvordan vi kan gjøre dette fremover, sier Mowe.

MORAL: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener det er moralsk riktig å sørge for lønn til studentene. Foto: Alice Klokkeide/Privat

– Moralsk riktig

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er ikke i tvil om at det er lovlig å be studentene bistå frivillig.

– Det er ikke noe i veien for at Oslo universitetssykehus ber dem om å stille opp. I Norge er det tillatt å be folk om å bidra frivillig.

Marthinussen mener imidlertid at det ville være moralsk riktig å sørge for at studentene får betaling for arbeidet.

– De må ofre studietid for å gjennomføre dette arbeidet. Derfor synes jeg at departement og sykehus i fellesskap burde klare å hoste opp noe midler for å få betalt studentene, sier han.

Publisert: 16.03.20 kl. 04:06

