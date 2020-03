ULLEVÅL: På Oslo universitetssykehus forbereder man seg til å ta imot coronasyke til behandling. Foto: Frode Hansen

Corona-varsku fra Oslo universitetssykehus: – En stor utfordring for driften

1081 ansatte ved Oslo universitetssykehus er i coronakarantene. 14 ansatte er bekreftet smittet.

Det skriver Oslo universitetssykehus i en pressemelding søndag kveld.

– Det store antallet ansatte i karantene utgjør en stor utfordring for driften av sykehuset og vår evne til å yte forsvarlig helsehjelp. Vi må regne med at antallet ansatte som er smittet eller i karantene vil stige, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i pressemeldingen.







Oslo universitetssykehus har totalt om lag 23.000 ansatte.

– I tillegg forsvinner nå muligheten til å leie inn vikarer fra andre land. Dette gjør at vi må løse utfordringene internt og omdisponere personell til andre oppgaver, sier Bjørnbeth.

DIREKTØR: Bjørn Atle Bjørnbeth leder Oslo universitetssykehus. Foto: Krister Sørbø

Helseforetaket sier at det i enkelte tilfeller vil det bli nødvendig å fravike karantenereglene og be ansatte som er satt i karantene, men som ikke har symptomer, om å komme på jobb likevel.

– Hensynet til å yte forsvarlig helsehjelp og sikre liv og helse må gå foran karantenereglene. Alternativet er å ikke kunne yte pasientene den helsehjelpen de trenger. Vi har mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten, og må i hvert enkelt tilfelle vurdere hvordan vi best skal klare å opprettholde et forsvarlig helsetilbud og ha tilstrekkelig personell på jobb. Dette er vårt ansvar, sier Bjørnbeth.

Sist fredag sa sykehusdirektøren til VG at han er bekymret for å gå tom for personell.

Publisert: 15.03.20 kl. 21:11

