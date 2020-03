STØTTE: Mindre barn trenger mer oppfølging og struktur enn eldre, men viktigst er å vise interesse for skolearbeidet deres, mener pedagogene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Corona-stengte skoler: Slik hjelper du barna med skolearbeidet

Fra fredag er 600.000 barn hjemme på dagtid. Her er råd og tips til foreldre som skal støtte barna med skolearbeidet mens coronaviruset herjer.

– Foreldre flest gjør lekser med barna. Nå blir det bare en del mer, men det er ingen grunn til å bekymre seg, sier åttebarnsmoren Linda Hagen (41) i Moss.

Hun har hjemmeundervisning for barn på andre, åttende og niende trinn – og en femteklassing som er sendt hjem fra skolen på grunn av smittefaren.

– Han har fått med seg bøker og iPad. Læreren er tilgjengelig på telefon og han har med læreplan hjem og vet hva han skal gjøre fremover, sier moren.

Skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen minner om at det er skolens oppgave å undervise barna, også når de ikke kan være på skolen.

– Motivere og oppmuntre

– Foreldrene kan støtte, oppmuntre og motivere for skolearbeid, sier Pedersen.

HJEMMESKOLE: Mika (7) leser i skoleboken i hagen. Foto: Privat

For elever som er hjemme, anbefaler Utdanningsetaten i Oslo to økter med fag eller tema hver dag, i tillegg til en lesestund og en fysisk aktivitet.

Tema kan introduseres med tekst, lydfil eller videoklipp. Oppgavene bør variere mellom skriftlig, muntlig og praktisk – som matlaging eller forming.

Utdanningsetaten har tips til ressurser for fag- og temaøkter på ulike trinn.

– Ta livet tilbake

Lektor Marta Straume (74) er tilsynslærer for hjemmeundervisning og en veteran på feltet, som har skrevet flere bøker om å undervise egne barn i hjemmet.

– Tenk på de neste ukene som en mulighet til å ta det virkelige livet tilbake. Skole er ikke bare å sitte stille ved pulten med en bok, sier Straume.

Her er noen av hennes tips til foreldrene:

Gå på tur og snakk om hva dere ser og opplever i naturen.

Dra på ekskursjon til et museum, om de fremdeles er åpne.

Ta dem med på jobb, slik at de får sett en arbeidsplass.

La barna være med på matlagingen.

Skriv et brev for hånd.

Spill brettspill.

Gjør håndarbeid eller snekre en fuglekasse.

Les høyt for barna.

LÆRING: Levi (4) legger bokstavkort. Foto: Privat

– Best når ungene spør

– Barn er observante, snakker om alt mulig de ser og finner – det er bare å henge seg på. Beste læringssituasjonen er når ungene spør, sier Straume.

Er barna større, ville hun spurt om det er noe de gruer seg for.

– Mange blir skremt med at det blir verre på ungdomsskolen. Snakk om det og jobb intensivt med fag der barnet føler seg svakt, for å komme ovenpå.

Er barna blant de mange som ikke får utfordringer nok, mener Straume at de kan få jobbe med oppgaver ett til to trinn over der de er i dag.

– For tiendeklassinger finnes det mange eksamensoppgaver med rettledning og fasiter, som de kan jobbe med i skriftlige fag, sier Marta Straume.

Hun minner om at den teoretiske læringen ikke tar så lang tid, når barna slipper vente på læreren, har fred fra et bråkete klasserom og får konsentrere seg.

SELVSTENDIG: Større barn er vant til å jobbe på egen hånd. Skolen har ansvaret for å gi dem et undervisningsopplegg også når skolene er stengt. Foto: Gorm Kallestad

– Lærer fortere hjemme

Linda Hagen, som også er leder av Norsk Hjemmeundervisningsforbund, sier også at det går mye fortere å gjøre oppgavene fra skolen hjemme.

– Dere må ikke sitte i seks timer for å komme gjennom det som skjer på en skoledag, det tar ikke så innmari mye tid, sier åttebarnsmoren.

Om morgenen tar hun en skoleøkt med de minste først, fordi ungdommene gjerne sover litt lenger. Siden går det gjerne om hverandre.

– Samfunnsfag kan vi godt ta felles, gjerne med kilder på nett, som NRK Skole. Matte tar jeg en til en, fordi de ofte trenger veiledning., sier Linda Hagen.

Hun oppfordrer til å spørre barna ha de lurer på.

– Ikke gi dem alle svarene, men legg til rette for at de skal finne ut selv. Så googler de og oppdager andre ting, og så er de i gang, sier Hagen.

MODELL: Levi (4) lærer om kroppen. Foto: Privat

– Vis interesse

Skolesjefen i Stavanger sier at barna får med seg digitale hjelpemidler, bøker, materiell hjem – og at skolen utarbeider digitale læringsopplegg for dem.

– Det viktigste foreldre kan gjøre, er å vise interesse for hva barna holder på med og fortelle dem at det faktisk betyr noe, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Han sier at barns læring, utvikling og trivsel er et delt ansvar mellom skole og hjem, men understreker at det alltid er skolen som er den profesjonelle part.

– Foreldre kan formidle gode, positive holdninger til læring. De kan spørre hva barna holder på med, hvorfor de gjør det og engasjere seg i skolearbeidet.

– Ta tilbake det vi savner

Skolesjefen minner om at barna de neste ukene er fratatt de viktigste arenaene i livet: Fellesskapet i barnehage, skole, idrett og organiserte fritidsaktiviteter.

– Det er viktig at vi som voksne tar ansvar for at barn og unge får oppleve glede, trivsel og mestring, i fellesskap med familie, venner og naboer.

Skolesjefen som selv har to barn i skolealder, sier at unger til vanlig har mye å gjøre på skolen og stort press på fritidsaktiviteter.

– Når vi får mer tid til hverandre, er det viktig at vi benytter anledningen til å ta tilbake noe av det vi savner – nærheten og fellesskap i familien, sier Pedersen.

Publisert: 12.03.20 kl. 21:36

