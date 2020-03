SV-NESTLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etterlyser flere beredskapstiltak: – Vi er bekymret for kapasiteten ved norske sykehus

SV mener helsemyndighetene bør oppfordre de med helseutdanning som ikke jobber i helsevesenet i dag til å melde seg til tjeneste.

Nå nettopp

– Helsemyndighetene ha trykket på den store smittevernknappen og gjort masse tiltak for å hindre utbredelse av smitte. Det man må gjøre nå, er å trykke på den store kapasitetsknappen- altså at man gjør kraftfulle tiltak så man har kapasitet i landets kommuner og sykehus, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Regjeringen annonserte torsdag en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i Norge. Tiltakene innebærer blant annet at en rekke arrangementer og virksomheter stenges ned.

Under pressekonferansen om tiltakene, sa helseminister Bent Høie at Norge allerede har vedtatt det lovverket vi trenger for å pålegge alle med helsekompetanse å jobbe i helsetjenesten, og at det også gjelder pensjonister og studenter.

– Det lovverket er iverksatt, og helsedirektoratet kan når som helst bruke det verktøyet, sa Høie.

SV mener altså at de burde gå aktivt i gang med det allerede nå.

– Krever opplæring

Fylkesnes sier han mener det bør legges en plan for å kalle inn ekstra helsepersonell, så man rekker å gi nødvendig opplæring i nye rutiner før det er behov for å ta kompetansen i bruk.

– Man må jo gå i gang så raskt som overhodet mulig – for det krever jo opplæring, sier han.

– Det kan være folk som er utdannede sykepleiere, men som ikke har vært i yrket på en stund og trenger nødvendig opplæring.

Han understreker at dette er ment som et konstruktivt innspill til helsemyndighetene og helseminister Bent Høie (H).

– Vi kommer til å sende et brev til Høie der vi foreslår det. Det er jo ikke vi som kan beslutte dette, det er helsemyndighetene – det her er rett og slett konstruktivt innspill, sier han.

Dette vil de foreslå i brevet – alt helsepersonell som kan bli satt inn må få akutt opplæring – alle med restarbeidsevne må få varsel om at vi kan komme til å bruke dem – bydeler/kommuner/helseforetak må få fullmakter til å betale ut overtid, og kommunisere dette utad – det bør kunne gis dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å sikre nok folk på jobb i en krise, men at arbeidstagerorganisasjonene må være med på det. Vis mer

Fylkesnes det er kritisk å komme i gang med dette for å håndtere krisen som kommer, og for at det skal gå minst mulig utover resten av helsetjenesten.

– Man snakker jo om at det kan være opp til 1,5 millioner mennesker som er syke samtidig. Da må man ta i bruk alle de kreftene som er utdannet helsepersonell, men som jobber andre steder enn med pasienter i dag. Sykehusene er allerede veldig utfordret på kapasitet – og det samme vil skje i kommunene. Man bør begynne å planlegge for det nå, sier han.

– Vi er bekymret for kapasiteten ved norske sykehus og kommuner, som allerede er utfordret. Det er veldig lite restkapasitet – de sliter med kapasiteten hver dag i utgangspunktet, så kommer dette på toppen. Alle må på dekk, rett og slett.

Høie: – Måtte hatt et sted de kunne melde seg

Bent Høie sier til VG at myndighetene har mulighet til å beordre utdannet helsepersonell til å jobbe i helsetjenesten i denne situasjonen

– Det er en del av den planleggingen som foregår ute i helsetjenesten. Man kan bruke det virkemiddelet der det er nødvendig.

– Burde man ikke gå i gang allerede nå med å kalle inn utdannet helsepersonell som jobber med andre ting så de kan få nødvendig opplæring?

– Dette jobbes det med allerede i regi av Helsedirektoratet og er en del av helsetjenestens forberedelse. Jeg kunne ikke i dag be folk om å melde seg, fordi da måtte vi hatt klart et sted de kunne melde seg. Men jeg er sikker på at når det blir behov, vil folk stille opp, sier han.

Under pressekonferansen torsdag, sa statsminister Erna Solberg at regjeringen i morgen vil klargjøre at inntektsbegrensninger for dem som har tidligpensjonert seg fjernes når de stiller opp for å gjøre en midlertidig jobb.

– Det å oppmuntre til frivillighet hos mange til å bidra for eksempel i omsorgssektoren kan være helt nødvendig – det ser vi i noen kommuner allerede, sa hun også.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreket at pensjonister som eventuelt kommer tilbake på jobb ikke skal stå i første rekke, fordi alder kan være et risikoelement, men at det kan være andre oppgaver det kan være aktuelt å gå inn i.

Publisert: 13.03.20 kl. 14:08

Fra andre aviser