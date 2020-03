Forrige torsdag la Per A. Thorbjørnsen fram valgkomiteens forslag til ny Venstre-ledelse. Nå må de i gang igjen. Foto: Frode Hansen

Valgkomité-lederen om Skei Grande’s avgang: Hun ønsket gjenvalg

Valgkomité-leder i Venstre, Per A. Thorbjørnsen kjenner seg ikke igjen i deler av Trine Skei Grandes beskrivelse av prosessen mellom henne og komiteen.

Oppdatert nå nettopp

– Det var en samlet valgkomité som opplevde at Trine Skei Grandes ønske var å fortsette, sier Thorbjørnsen til VG.

Nå må han samle komiteen på nytt og jobbe videre for å finne Venstres nye leder:

– Jeg er innstilt på å fullføre oppdraget. Målet er fortsatt å legge fram en enstemmig innstilling. Om vi lykkes med det, kan bare den nærmeste fremtiden vise, sier han.

– Men akkurat nå føles det som å gå fra en avgjort annenomgang, og inn i ekstraomganger, legger han til.

I intervjuet med VG tidligere onsdag, da Trine Skei Grande varslet sin avgang, sa hun dette om kontakten med valgkomiteen:

«Tidlig etter valget i fjor høst sa jeg dette til valgkomiteen: Hvis de klarte å finne en kandidat de var enige om, så ville jeg trekke meg når som helst. Helt til forrige onsdag, siste kvelden valgkomiteen var i arbeid, sa jeg til komiteen: Hvis dere ringer meg og sier at dere er enige om en lederkandidat, da skal jeg trekke meg», uttalte den avgående partilederen.

– Jeg ser at hun sier det, sier Thorbjørnsen til VG.

– Men jeg forsto det slik at hun ønsket gjenvalg. Punktum. Så jeg blir litt svar skyldig på den biten der, legger han til.

PS: Etter at dette intervjuet ble publisert, har Thorbjørnsen ønsket å legge til denne setningen:

– Det er riktig som hun sier at da hun sa ja, var det under forutsetning av at det var enstemmig og ingen andre samlende lederkandidater.

VG-INTERVJU: Det var i et intervju med VG onsdag at Grande varslet sin avgang. Foto: Trond Solberg

Velges for to år

– Stemmer det at hun sa seg villig til å gå av etter ett år?

– Det er lett å svare på: Vi har vedtekter om at lederen skal velges for to år om gangen. Å legge fram en innstilling på leder for ett år, var aldri aktuelt, sier Thorbjørnsen.

– Sa hun seg villig til å trekke seg dersom dere samlet valgkomiteen enstemmig bak en annen kandidat?

– Jeg tror at en samlet valgkomité opplevde at hennes primære ønske var å fortsette.

Ulike scenarioer

– Stemmer det at dere gikk tom for kandidater til ledervervet da både Sveinung Rotevatn eller Abid Raja pekte på Skei Grande?

– Det er riktig at vi pekte på Trine da Abid sa at han var glad for at hun ville fortsette, og Sveinung sa at han ikke var lederkandidat nå.

– Vurderte dere andre kandidater enn de tre?

– Jeg vill ikke kommentere valgkomiteens arbeid i detalj. Men alternativet som fremgår av innstillingen var ikke det eneste alternativet. Vi har hatt en bred diskusjon om muligheter og alternativer, og om ulike scenarioer. På disse tingene er vi gjennomdiskutert, sier Thorbjørnsen.

Kan ikke vente til høsten

– Hvor lett blir det å fortsette arbeidet etter at Trine Skei Grande har trukket seg?

– Jet er innstilt på å fullføre denne jobben. Det mangler nå en ikke ubetydelig brikke. Men jeg ser ikke for meg at vi skal helt tilbake fra start igjen. I samarbeid med Venstres generalsekretær holder vi på å lage et opplegg for hvordan vi skal jobbe videre, sier han.

– Er det mulig å avvikle Venstres landsmøte på en dag, slik det er foreslått?

– Ja, det tror jeg. Det er uansett bedre med et kort landsmøte i april enn å vente til høsten, slik situasjonen er nå, sier Per A. Thorbjørnsen.

Publisert: 11.03.20 kl. 16:40 Oppdatert: 11.03.20 kl. 17:41

