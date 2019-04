100 ÅR: Lørdag feiret Håvard Jordet 100 års dagen. Noen uker tidligere hadde fastlegen gitt klarsignal til to nye år som sjåfør. Foto: Privat

100-åring fikk «lappen» for to nye år

Onsdag fyller Håvard Jordet fra Elverum 100 år. Nylig fikk han fornyet førerkortet for ytterligere to år.

Nå nettopp







– Det er ikke mange 100 åringer som fortsatt har sertifikat, men på den annen side er det ikke så mange som blir hundre år heller, sier jubilanten til VG.

Den store dagen har han allerede feiret med barn, barnebarn - og oldebarn.

– Det var hundre års fest på lørdag, så det blir rolig på selve dagen, sier Håvard Jordet.

I sitt yrkesaktive liv, var han kommunerevisor i Elverum .

les også 86-åringen som ble ungdomsidol

– Det er ok å bli hundre år, men jeg kan ikke nekte for at jeg kjenner at jeg begynner å bli eldre. Men syn og hørsel er fortsatt bra og det er jeg glad for. Også med tanke på bilkjøringen, fortsetter Jordet.

Ikke minst derfor var han ikke så overrasket over at han fikk klarsignal fra fastlegen til fortsatt å kunne kjøre bil i to nye år.

– Jeg sa det til fastlegen jeg, at dette var vel egentlig misbruk av hans tid og det var vi vel enige om. Han vet jo at jeg er sånn nogenlunde ok i knollen. Men samtidig er det greit for meg med disse prøvene, sier Håvard Jordet.

les også Norges eldste mann døde - 108 år gammel

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er nærmest et «Elverum-sertifikat» han har nå.

– Det blir bare til at jeg bruker bilen til småkjøring her i Elverum. Jeg bor jo hjemme fortsatt og da er det greit å kunne bruke bil til butikken og sånt, sier Jordet.

Men i sin 82 år lange «karrière» med førerkort, har han da prøvd seg på lengre turer enn som så også.

les også Dronning Elizabeth II fyller år: 90 år med krig og skandaler

– Jeg har kjørt en tur til Kirkenes en gang, men det er endel år siden. Men det er ikke sålenge siden jeg tok turen til Steinkjær for å besøke datteren min - og familien hennes som bor der, sier Håvard Jordet.

Publisert: 03.04.19 kl. 04:11