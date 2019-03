arrow-left

Her får Jøran Kallmyr nøkkelen til justisministerens kontor

Fredag ble Jøran Kallmyr (Frp) utnevnt som ny justisminister. – En stor ære, sier han fra sitt nye kontor.

Det har vært flere spekulasjoner rundt hvem som ville trå inn i posisjonen som justisminister etter at Tor Mikkel Wara torsdag annonserte at han går av. Ut på slottsplassen fredag kom statsminister Erna Solberg med Jøran Kallmyr (Frp), som er jurist og tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet for både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug.

Kort tid etter utnevnelsen får Kallmyr overrakt nøkkelen til justisministerens kontor fra Jon Georg Dale, som har fungert som leder av Justisdepartementet siden Tor Mikkel Wara tok permisjon 14. mars.

Tydelig på innvandringspolitikk

Kallmyr går inn som Solberg-regjeringens syvende justisminister siden 2013.

– Aller først vil jeg ønske deg velkommen Jøran. Jeg har gleden av å ha lang erfaring her, 14 dager som fungerende justisminister, fleipet Dale innledningsvis.

– Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet som justis- og innvandringsminister, du har mye spennende arbeid foran deg. Du kjenner huset godt, men du får ny nøkkel, sa Dale før han overrakte nøkkelen.

– Det er en stor ære å bli justisminister i Norge, jeg er ganske ydmyk foran den store oppgaven å sørge for trygghet for landets innbyggere, sa den ferske justisministeren.

Kallmyr understreket at han har vært ute av politikken i tre år, og at han trenger tid på seg før han kan svare på pressens spørsmål om arbeidet han vil gjøre. Han var imidlertid tydelig på at han vil føre Frps politikk om streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Kallmyr videreførte også statsministerens fokus på politireformen i sin uttalelse.

– Å sørge for at politiet bli godt synlig og tilgjengelig for innbyggerne er en viktig oppgave for regjeringen. Arbeidet med å gjennomføre politireformen er særs viktig.

Hyllet Wara

Den nye justisministeren sier at Tor Mikkel Wara var et av hans politiske forbilder da han var ung. At han nå har trukket seg synes han er beklagelig.

– Jeg synes den saken er utrolig trist, og sånn sett en trist inngang til min tid som justisminister. Slik har det nå blitt, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å fortsette det gode arbeidet han har gjort.

På spørsmål fra pressen om når han ble spurt om å tre inn i posten, svarer han:

– Jeg vet ikke om det er vanlig å svare på sånt, men det var jo i går, så dette kom brått på.

Publisert: 29.03.19 kl. 13:20 Oppdatert: 29.03.19 kl. 13:32