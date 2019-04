STORBYENE SKAL MED: I samlet tropp har de tro på å få gjennomslag for kjernesakene sine på Arbeiderpartiets landsmøte. Fra venstre: Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo; Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat i Stavanger; Gunnar Wilhelmsen, ordførerkandidat i Tromsø; Roger Valhammer, byrådslederkandidat i Bergen og Roar Aas, 2.-kandidat i Trondheim. Foto: Helge Mikalsen / VG

Aps landsmøte: Storbyene vil tvinge igjennom gratis skolemat

Får Arbeiderparti-toppene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø som de vil, starter norske grunnskoleelever dagen med et gratis måltid. Prislappen? 2,3 milliarder kroner i året.

– Det er så enkelt som at vi har noen felles utfordringer, og noen felles politikkområder som er viktig for oss for å løse storbyutfordringene, sier Roger Valhammer , byrådslederkandidat i Bergen.

Får de gjennomslag på landsmøtet, er det store investeringer som skal til. Ett daglig måltid for norske grunnskoleelever koster nemlig 2,3 milliarder i året. Når Arbeiderpartiet inviterer til bords, er det frokost eller lunsj på menyen. Pengene er de sikre på å finne.

Så mye vil skolematen koste: Arbeiderpartiet har regnet på hvor mye gratis skolemat vil koste, i forbindelse med partiets alternative statsbudsjett for 2019. I regnestykket har partiet lagt opp til at varene som må kjøpes inn (brødmat, frukt og melk), vil koste 17 kroner per måltid. De henviser til dette prosjektet og erfaringer fra Bergen.

De administrative kostnadene er satt til 104.000 per skole i Arbeiderpartiets regnestykke. Det skal tilsvare omtrent en 20 prosents stilling, og skolene må ha arbeidskraft til bestilling, mottak, merking av mat, utdeling av mat og rydding.

I forslaget til alternativt statsbudsjett la partiet opp til en egenandel på inntil seks kroner per måltid. På landsmøtet er det forslag både om gratis skolemat og skolemat med egenandel på seks kroner.

Prislappen på gratis skolemat er 2,34 milliarder i Arbeiderpartiets regnestykke. Med egenandel på seks kroner vil de offentlige utgiftene bli 1,62 milliarder, fordelt likt mellom stat og kommune. Vis mer vg-expand-down

– Det er bare å prioritere. I Tromsø har vi et forsøksprosjekt med skolemat i barneskolen, og skal fase det inn i løpet av denne fireårsperioden, sier Gunnar Wilhelmsen, ordførerkandidat i Tromsø.

Han får støtte fra Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat i Stavanger.

– I Stavanger har vi gått inn for opptrapping av gratis skolemat. Vi prioriterer det i våre alternative budsjetter, og vi har gjort det i to år, sier Nordtun.

SMIL: Storbytoppene tror de finner pengene til gratis skolemat for barneskoleelever. Foto: Helge Mikalsen

Storbypakke

Sammen med fire andre storbytopper i Arbeiderpartiet jobber Nordtun for en pakke med tiltak som er ekstra viktige for dem: Gratis skolemat, gratis skolefritidsordning/aktivitetsskole, at kommunene skal følge den gamle arbeidsmiljøloven, heltidsstillinger som standard og at staten skal dekke 70 prosent av investeringsutgiftene i store kollektivprosjekter. I dag dekker staten 50 prosent, og Arbeiderparti-politikerne mener det fører til økte bompenger i kommunene.

Til felles for fire av fem er at de sitter med flertall og makt i sine kommuner. Det eneste unntaket er Nordtun, som vil utfordre status quo i den blå bastionen Stavanger.

– Sikker på flertall

– Er det en maktdemonstrasjon når fem av de største byene i Norge går sammen disse tiltakene?

– Det er viktig at de store byene går sammen. Vi har en del like utfordringer, selv om vi også er forskjellige. Det er ikke kontroversiell Arbeiderparti-politikk å satse på skolemat, gratis kjernetid i barnehage og gratis aktivitetsskole eller SFO, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

– Jeg er sikker på at det blir flertall for det! sier Wilhelmsen fra Tromsø.

Inn med gratis SFO, ut med kontantstøtten

Storbytoppene mener skolefritidsordning (SFO), eller aktivitetsskole (AKS), som det heter i Oslo, er for dyrt.

– En AKS/SFO-plass koster 70.000 kroner for en familie med to barn. Du trenger ikke være fattig for at det skal være krevende. Helt vanlige familier med helt vanlige inntekter har problemer med å betale for det, sier Valhammer fra Bergen og legger til:

– Da må vi prioritere det over andre satsinger, som kontantstøtten. Vi vil fjerne den, og det vil være med på å finansiere gratis SFO/AKS, sier han.

RESULTATET: Storbytoppene foreviget samarbeidet i fotoboksen på landsmøtet Foto: Helge Mikalsen / VG

Han får støtte fra sin trønderske storbykollega, Roar Aas, 2.-kandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim.

– I Trondheim blir gratis SFO en kjernesak i valgkampen. Det er en så viktig sak at det må prioriteres foran annet, sier Aas.

I Oslo er det innført gratis AKS for førsteklassinger og for 1.–4. klasse i bydel Søndre Nordstrand, Groruddalsbydelene og bydelene på indre øst.

– Hvis vi ikke greier å få til gratis AKS/SFO eller gratis kjernetid, kan AKS bidra til å øke de sosiale forskjellene. Det vi snakker om er 12 timer i uken, sier byrådsleder Johansen.

– De store byene, med Ap i spissen, går foran.

Publisert: 06.04.19 kl. 06:20