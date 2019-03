SOVNET INN: Jon Skolmen var en svært folkekjær artist og programleder. Han ble 78 år. Foto: Jan Petter Lynau

Skuespiller og komiker Jon Skolmen er død, 78 år gammel

Den folkekjære skuespilleren og komikeren gjennom over 30 år Jon Skolmen er død. Nå minnes han av kolleger og fans.

Oppdatert nå nettopp







Jon Skolmen er kjent fra underholdningsbransjen, fra NRK og som skuespiller. Han sovnet inn torsdag kveld med familien til stede, opplyser Backstage Management til NTB.

Skolmen ble 78 år gammel. Han er far til Christian og Tine Skolmen, og onkel til Hege Schøyen.

arrow-left















arrow-right expand-left SELSKAPSREISEN: Her er Jon Skolmen i sin mest kjente rolle som Ole Bamserud i Selskapsreisen.

Skolmen har som en av Norges aller kjæreste artister underholdt store og små i over 30 år, og har vært å se på tv, film og revyer i både inn- og utland.

Han var i mange år ansatt i NRK, der han huskes for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplinprisen og presseprisen i Montreux for «The Norway to broadcasting», et humorprogram om kringkastingshistorien i Norge. Komikeren og skuespilleren har også blant annet medvirket i TV-serien «Jul i Blåfjell».

I 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen. I 2015 uttalte han att han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.

Han er også kjent for å ha spilt Ole Bramserud i den svenske filmen «Selskapsreisen» sammen med den svenske skuespilleren Lasse Åberg. Filmen fikk to oppfølgere, nemlig Helsereisen og Selskapsgolferen.

Minnes av kolleger

Lasse Åberg, som jobbet med Skolmen i flere filmer, omtaler også Skolmen i gode ordelag overfor den svenske avisen Expressen.

– Det var ikke noe hyggelig. Min gamle sidekick fra filmene, sier han og fortsetter:

– Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det hyggelig under filmene.

Også den norske satirikeren og skribenten Dagfinn Nordbø har gode ord om Skolmen.

– Jon var en høyt elsket komiker. Han fikk både barn og voksne til å le, og da er du en ekte klovn - i ordets rette betydning. Trist at han er borte, sier han til VG.

Nå hylles Skolmen av svenskene på Twitter etter hans rolle i de svenske Selskapsreisen-filmene:

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 28.03.19 kl. 22:05 Oppdatert: 28.03.19 kl. 22:29