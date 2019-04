INGEN APRILSNARR: Bilder fra NSBs presentasjonen av nytt felles navn for NSB og Nettbuss 12. mars. Det nye navnet er nå blitt offer for en rekke aprilspøker. Foto: VY. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NSB offer for aprilsnarr

Oslo Sporveier døpes om til OY, Statens vegvesen vil bli DIT, mens Statsbygg bytter navn til LY. Aprilspøkene sparker til NSB som faktisk byttet navn til VY.

Mange kreative spøker ble sendt ut i forsøk på å lure folk i anledning 1. april mandag. Oslo Sporveier var tidlig med å melde på Twitter at de skulle bytte navn til OY, inspirert av ordene Oslo og det norrøne Yppare.

– Det nye navnet OY skal skape glede og entusiasme hos både ansatte og reisende, skriver selskapet i en pressemelding.

– Moderne og friskt

Også Statsbygg har valgt en aprilspøk hvor de peker nese til NSB, som nylig byttet navn til VY, en prosess som skal koste togtransportøren 280 millioner kroner. Med pressemelding og kunngjøring på egne nettsider, kunngjør Statsbygg at de skifter navn til LY.

– Statsbygg har gitt ly til statsansatte i over 200 år. Det er derfor helt naturlig for oss å ta dette moderne friske navnet og kvitte oss med det gamle statlige, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen.

I Oslo Sporveier påstås det at navneskiftet er et resultat av en lang prosess.

– Her har NSB rett og slett kommet oss i forkjøpet med sitt navneskifte. Men jeg vet at den første reaksjonen hos mange var: «OY, skal NSB hete det!, sier hovedtillitsvalgt Rune Aasen og sporveissjef Cato Hellesjø i en felles uttalelse.

– Vårt purpose skal være å levere

Også Statens vegvesen tøyser med NSB: I hele Statens vegvesens levetid, som er mer enn 150 år, har navnet vært uendret, skriver etaten i en pressemelding.

– Statens vegvesen har fulgt oss hit. Nå går vi DIT, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding hvor det også går fram at regningen for navneendringen blir sendt til eiere av elbiler.

– Dit peker fremover, det viser retning. Nå vet vi hvor veien inn i fremtiden går. Den går DIT, står det videre.

I NSB tar de harselasen med godt humør. Kommunikasjonssjef Gina Scholtz i NSB Persontog sier til NTB at hun opplever aprilspøkene mot dem som godt gjennomført på en lun og humoristisk måte.

Språklig purpose

Den flere hundre år gamle tradisjonen med aprilsnarr lever i beste velgående. Helt siden 1500-tallet og innførselen av den gregorianske kalenderen skal 1. april ha blitt brukt til å gjøre narr av folk.

Også Språkrådet har kastet seg på ballen og hevder på sine nettsider at de skal bytte navn til «OrdNOR» fra 1. august 2019.

– Vårt purpose skal være å levere. Språkrådet skal være den foretrukne totalleverandøren av språkopplevelser, sier språkdirektør Åse Wetås med ettertrykk:

– Det nye navnet gjør oss mer synlige og attraktive, sier hun i uttalelsen.

Vitser med måleenheter

Meteorologisk institutt har heller ikke klart å dy seg fra å dra en liten spøk i anledning dagen, og sier på Twitter at EU har bestemt at de nå skal bruke Fahrenheit istedenfor Celsius som måleenhet.

Det hele topper de med et oppdatert værkart for Norge etter at den «nye» EU-bestemmelsen tas i bruk.

Det er ikke bare meteorologene som har forsøkt seg på enhets-spøker. Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt annonserte mandag på Facebook at deres lasere lenge har stått innstilt på mhp (miles per hour) i stedet for kilometer i timen – noe som har ført til at alle som har fått forenklet forelegg den siste måneden har fått en altfor liten bot.

Lensmannskontoret har dog ikke helt lyktes, og er i kommentarfeltet raskt blitt avslørt.

VG skriver ikke egne aprilsnarrer, men omtaler kun spøker andre måtte pønske ut i anledning dagen årlig.

Publisert: 01.04.19 kl. 11:44