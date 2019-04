KLAR OLJEPOLITIKK: Bjørnar Skjæran sier han er trygg på at Aps oljepolitikk vil bli videreført dersom partiet kommer i regjering etter 2021. Foto: Trond Solberg

Ap-Skjæran får klar beskjed: - Ikke han som bestemmer

Aps nyvalgte nestleder Bjørnar Skjæran møtes med hoderisting etter sitt «oljeultimatum»: Umusikalsk og maktarrogant, sier Aps mulige samarbeidspartnere.

– De som kjenner Ap vet at de store og viktige linjene ligger fast når vi regjerer, sa nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran , under Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

På helgens landsmøte, der Skjæran ble valgt, gikk Arbeiderpartiet tilbake på kompromisset fra landsmøtet i 2017, som åpnet for konsekvensutredning av det oljeinteressante feltet Nordland VI.

Skjæran sier til NRK at han er trygg på at dette er en politikk som blir videreført hvis Ap kommer i regjering etter 2021, og at det betyr at eventuelle samarbeidspartier må føye seg etter denne politikken.

Uakseptabelt

Audun Lysbakken (SV) sier det er altfor tidlig å begynne å snakke om eventuelle regjeringsforhandlinger allerede nå.

– Det tar jeg med stor ro. Når det kommer til stykke er det ikke han som bestemmer hva som skal være tema hvis vi vinner valget i 2021. Men når han nå går ut og sier det på radio, så blir det nødvendig for meg å si at det premisset aksepterer vi selvsagt ikke.

Partilederen sier at dersom SV skal være en del av regjeringen, kommer oljepolitikk til å bli et tema, men at de først må konsentrere seg om å vinne valget før de begynner å forhandle.

– Selvfølgelig kommer SV til å få innflytelse, også på det området. Hva det blir og hva vi vil kreve er det altfor tidlig å si noe om. Derfor er det også altfor tidlig å begynne en sånn debatt, sier Lysbakken

– Maktarrogant

Une Bastholm (MDG) er heller ikke imponert over Skjærans utsagn.

– Jeg tenker at det er veldig umusikalsk mot oss partiene. Det er også veldig maktarrogant mot de 40.000 barn og unge som har streiket fra skolen mot dagens oljepolitikk. Det var 20.000 barn og unge som møtte opp foran Stortinget som ber om å bli hørt og om rettferdighet for deres generasjon.

Bastholm sier Miljøpartiet De Grønne ikke kommer til å legge bort oljepolitikken, dersom de skal forhandle om en regjering.

– Det er ingen som kan ta dette på alvor, det er ikke sånn det funker i et demokrati. Ap klarer ikke å regjere alene, og er nødt til å samarbeide med partier som MDG som tar klimakrisen på alvor. Oljesektoren er den næringen som bidrar til mest utslipp i Norge. Det er ikke mulig for et ekte grønt parti og samarbeide uten å forhandle om dette. Det er åpenbart at oljepolitikk vil ligge på bordet når vi forhandler.

Nestleder i Rødt, Marie Martinussen, sier de ikke kommer til å legge bort sin klima- og industripolitikk.

– Det er en arrogant uttalelse, både overfor velgerne og sitt eget parti. Skjæran vet heller ikke hva sitt eget parti vil lande på når de skal ha et nytt landsmøte om to år. Og som kjent er det velgerne som bestemmer hvilken politikk som skal få gjennomslag, ikke Arbeiderpartiet.

