Bunadsgeriljaen med nytt stunt: – Våre unger skal ikke fødes som romsdalinger

Protestene mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund fortsetter. Denne gangen samlet over 400 bunadskledde personer seg på Bjønnahaugen.

– Jeg har akkurat landet, det var helt overveldende, sier initiativtager Anja Cecilie Solvik til VG.

Det som startet med at hun tok på seg en bunad for å protestere mot nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund, samlet onsdag over 400 bunadskledde personer på Bjønnahaugen, sier Solvik.

– Folk er glødende engasjert. Sykehuset har blitt rasert bit for bit i ti år, og da fødeavdelingen skulle bli lagt ned gikk lufta litt ut av folk. Bunadsgeriljaen kommer jo egentlig inn helt på slutten.

Solvik mener det var over 25 forskjellige bunader på plass fra hele landet, i tillegg til noen med samedrakt.

STOR AKSJON: Bunaden har blitt et symbol for å beholde fødeavdelingen i Kristiansund. Foto: Dronefoto: Per Kvalvik

At dette er viktig for befolkningen på Nordmøre har en god grunn, forklarer initiativtageren.

– I fremtiden skal våre nye unger bli født som nordmøringer, ikke romsdalinger.

KLAR TIL KAMP: Vibeke W. Halse, Turid Fossland Odin, Solfrid Garberg og Vibeke Weiseth på toppen av Freikollen. De er mødre til totalt 11 barn, noen premature, andre har hatt hastefødsler og keisersnitt. Foto: Vibeke Weiseth

– Vi hadde utsikt over hele havnen, hvor Hurtigruten stilte seg med baugen imot og tutet tre ganger for oss.

Hun forklarer at aksjonen startet med at de plasserte seg strategisk rundt omkring i byen med bunaden på. Derfra har det eskalert fort. I skrivende stund har facebookgruppen over 7500 medlemmer.

Grunnen til bruken av bunad har Solvik tidligere forklart slik til VG:

– Bunaden er et symbol på tilhørighet, tradisjonelle verdier og kraft.

Tidligere har de også møtt opp på eliteseriekampen mellom Kristiansund og Vålerenga i bunad. I tillegg dro Solvik på Arbeiderpartiets landsmøte iført bunaden for å overbevise politikerne der.

Publisert: 10.04.19 kl. 23:10