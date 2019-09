VIL HA GUTTEN HJEM: Venstre-politiker Abid Raja. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Raja om IS-moren og sønnen: – Vi har ingen tid å miste

Venstres Abid Raja krever at regjeringen gjør alt de kan for å hente IS-moren og hennes syke sønn tilbake til Norge.

Mandag morgen publiserte VG en sak om den norske IS-kvinnens desperate bønn. Sønnen hennes blir stadig sykere, men hun vil ikke la norske myndigheter hente gutten til Norge uten henne.

Helt sentralt er derfor spørsmålet om den syke fireåringen skal få komme til Norge sammen med sin mor og yngre søster – eller ikke, og fredag skal Stortinget stemme over et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å hente hjem familien på tre.

Venstre-politiker Abid Raja er klar på hva han mener:

– Det handler om guttens liv, og vi har ingen tid å miste. Vi i Venstre mener at regjeringen må gjøre det de kan for å hente hjem denne gutten. Vi har klargjort vårt standpunkt. Vi kan ikke stå passivt å se på at denne gutten dør, sier han til VG.

I et Facebook-innlegg mandag skriver han:

«Det som skjer nå, er ikke holdbart. Barna lider. Og her må regjeringen gjøre alt i sin makt, og vise nåde og gjøre det som er rett overfor barna. Jeg er dypt bekymret for denne gutten. Og det har gått altfor lang tid uten at regjeringen og UD har vist reell vilje til å hente hjem denne moren sammen med begge barna.»

Statssekretær og pressekontakt Jan-Christian Kolstø skriver følgende i en SMS på vegne av partileder Trine Skei Grande:

– Vi deler bekymringen, og det er ingen tvil om hva som er Venstres utgangspunkt i denne saken. Utover det er det Utenriksministeren som bør uttale seg i denne saken på vegne av regjeringen.

Slår alarm om norsk 4-åring: «Gutten dør»

SV og Rødt vil trolig stemme for forslaget fra MDG i Stortinget, mens Sp trolig stemmer nei. Det betyr i så fall at MDG er avhengige av at både Ap, Venstre og KrF stemmer for – noe det er langt fra sikkert at de gjør.

Aps stortingsgruppe skal tirsdag ettermiddag ha et gruppemøte hvor det er all grunn til å tro at dette blir tema. Aps talsperson i saken, Anniken Huitfeldt, har ikke vært tilgjengelig for kommentar mandag.

Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen mener imidlertid at Norge har et moralsk ansvar, for å ta imot barnet – og moren.

– Jeg støtter at barnet og moren får komme til Norge. Det er helt i Arbeiderpartiets tradisjon å hjelpe folk i nød. Vi har en moralsk og ideologisk forpliktelse til å gjøre det. Som bestefar og oldefar tar en det litt ekstra inn over seg, sier han.

Forrige uke skrev Dagbladet at Venstre og KrF neppe vil stemme for forslaget i Stortinget, selv om de er enige i at Norge bør hente den syke fireåringen og moren hans hjem.

I et Facebook-innlegg mandag kveld skriver MDGs talsperson Une Bastholm at hun «blir helt målløs» dersom Ap og de to regjeringspartiene Venstre og KrF ikke støtter forslaget. Hun har også en klar oppfordring til Ap:

– De Grønne vil oppfordre Ap til å sette rettsstaten først i denne saken. Hold fast på at vår nasjon er basert på humanitære rettsprinsipper og en grunnleggende tro på menneskeverd og uskyld til det motsatte er bevist. Vi er en nasjon som beskytter våre barn, uansett. Og vi er en nasjon som rydder opp etter oss, skriver hun.

VG har spurt Utenriksdepartementet om hva Høyre og utenriksminister Ine Søreide Eriksen mener i saken. I en e-post svarer statssekretær Audun Halvorsen følgende:

«Vi understreker at utenrikstjenesten, på anmodning fra mor, har videreformidlet flere tilbud fra lokale helsetilbydere om helsehjelp for barnet som befinner seg i Al-Hol, hvor mor er internert. Utenrikstjenesten har oppfordret mor til å følge råd fra lokalt medisinsk personell slik at gutten kunne undersøkes nærmere og motta medisinsk behandling», skriver hun og fortsetter:

«Så langt har mor avslått de tilbudene om helsehjelp for sønnen som er blitt formidlet henne. All konsulær bistand til mindreårige avhenger av at foreldre med foreldreansvar samtykker, og mor har i denne saken ikke gitt sitt samtykke til helsetilbud. Utenrikstjenesten kan heller ikke pålegge en behandling av barnet. Regjeringen har over tid sagt at vi er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria. Saker som gjelder norske barn i leirene i Syria er høyt prioritert. Derfor hentet vi også hjem fem foreldreløse barn før sommeren.»

