Veterinærinstituttet om hundesykdom: – En norsk situasjon

President i Den norske veterinærforening, Torill Moseng, er klar på at ingen andre land i Europa har samme utbrudd av hundesykdom som i Norge.

Moseng har nettopp holdt et foredrag om den mystiske hundesykdommen for styret i «Federation of Veterinarians in Europe» under et styremøte i Brussel forrige uke. Styret representerer 240.000 veterinærer i hele Europa.

– Ingen andre land vi vet om i Europa har hatt rapporter om den samme økningen i blodig diaré. Dette er en norsk situasjon, som fremdeles er uavklart, sier Moseng til VG.

– Veterinærene er svært interessert i situasjonen, som er uvanlig. Denne saken har jo også gått i mange europeiske land, og mine europeiske kolleger er nysgjerrige på hva som er fakta og hvordan de selv skal forholde seg til dette.

Opp mot 30 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene. Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.

Åtte nye tilfeller i helgen

I løpet av helgen ble det registrert åtte nye tilfeller av hundesykdommen, ifølge Mattilsynet. Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland, opplyser Mattilsynet mandag.

Fortsatt kan man ikke med sikkerhet si nøyaktig hvor mange hunder som har mistet livet på grunn av den mystiske sykdommen.

Det er obdusert 15 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse, ifølge Mattilsynet. Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

– Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august, heter det i meldingen fra Mattilsynet.

– Synes å ha roet seg noe

Prøver fra døde hunder viser så langt funn av de to bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens. Mattilsynet kan imidlertid ikke slå fast med sikkerhet at bakteriene er årsaken til sykdommen.

Førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen NMBU, Ellen Skancke, sier til VG at det ikke er foretatt noen nye obduksjoner ved Veterinærhøgskolen i helgen - men at de har hatt seks nye innleggelser.

– Det synes å ha roet seg noe. Vi har ikke hatt en like kraftig pågang denne helgen, som forrige. Videre vil det være viktig å gå gjennom alt prøvematerialet, og se om vi kan finne en sammenheng. Det er et tidkrevende puslespill, sier Skancke.

Seniorrådgiver i seksjonen for dyrehelse i Mattilsynet, OIe-Herman Tronerud, sier de fremdeles jobber med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men at det ikke er sikkert de finner svaret.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke si at risikoen er lavere, men vi er selvfølgelig glade for at det ikke har kommet like mange meldinger om døde hunder de siste dagene, sier Tronerud.

Har ønsker ikke å spekulere i hva utbruddet skyldes:

– På nåværende tidspunkt letes det fortsatt bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp, og parasitter, sier Tronerud.

Nytt register kan bli avgjørende

DyreID, som er et heleiet selskap av Veterinærforeningen jobber nå med et nytt register over alle hunder og tilfeller av sykdom i Norge.

Her kan man blant annet kartlegge antall sykdomstilfeller med felles symptomer: Blodig diaré, og/eller oppkast, og nedsatt allmenntilstand.

– Dette kan bli en av de avgjørende faktorene for å håndtere lignende situasjoner fremover. Fordi prosjektet er i startfasen kan vi ikke bruke dataen til å sammenligne fra foregående år. Det vi ser er likevel en markant økning i antall diaré-tilfeller fra 20. august, sier Moseng.

Sesongvariasjoner med diaré kan ofte ha sammenheng med båndtvang, som var over 20. august, noe som vanligvis fører til en liten økning i antall sykdomstilfeller.

– Likevel er det helt klart en markant økning i år, sier Moseng.

Hun mener det er et positivt tegn at Veterinærinstituttet nå kan utelukke flere sykdommer, som for eksempel salmonella. Hun roser hundeeiere landet rundt for måten de har håndtert situasjonen på.

– Hundeeiere har vært flinke til å lytte til Mattilsynets råd, selv om dette er en vanskelig situasjon for mange, sier Moseng.

